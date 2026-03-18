Altında Sert Düşüş: Yeni Altın Fiyatları Belli Oldu

Dilara Şimşek
18.03.2026 - 08:48

18 Mart 2026 altın fiyatları belli oldu. 'Altın düştü mü? Altın yükseldi mi?' sorusu yanıt buldu. 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı küresel piyasaları etkilerken altında yeni fiyat belli oldu. ABD merkez bankasının (FED) bu akşam faiz kararını açıklayacak olması altında hareketliliğe neden oldu. Peki, altın ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Küresel piyasalar Orta Doğu'da yaşanan gerilime kilitlendi. Altında dalgalı seyir devam ederken 18 Mart 2026 altın fiyatları da belli oldu. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı öncesi altında düşüş meydana geldi. İşte altında son durum, altın fiyatları!

Gram altın ne kadar?

Gram altın 7 bin 89 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11 bin 707 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23 bin 415 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 46 bin 686 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 991 dolar

Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7 bin 155 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11 bin 774 TL’den gerçekleşti.

Altın neden düştü?

Altın fiyatlarının neden düştüğü merak ediliyor. Piyasaların gözü FED’in faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutması bekleniyor. 

FED Başkanı Jerome Powell’ın karardan hemen sonra yapacağı açıklamayla değerli metallerde satış baskısının artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlilik ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarında düşüşe neden olan etkilerden. 

Analistler ons altın için 5 bin dolar-4 bin 859 dolar bandını destek olarak tanımlıyor. Altın fiyatlarının ise bu bant aralığında bekleyişte olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar piyasalarda yaşanan belirsizlikle birlikte FED kararının değerli metallere her zamankinden fazla etkileceğini vurguluyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
