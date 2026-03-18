Altında Sert Düşüş: Yeni Altın Fiyatları Belli Oldu

18 Mart 2026 altın fiyatları belli oldu. 'Altın düştü mü? Altın yükseldi mi?' sorusu yanıt buldu. 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı küresel piyasaları etkilerken altında yeni fiyat belli oldu. ABD merkez bankasının (FED) bu akşam faiz kararını açıklayacak olması altında hareketliliğe neden oldu. Peki, altın ne kadar? Altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar?