Nadir Bulunan 1 Milyon Liralık Madeni Parayı Getiren Servet Sahibi Oluyor
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Türkiye’nin ekonomi tarihinde derin izler bırakan dönemler, günümüzde nümismatik dünyasında büyük bir finansal değere dönüşme eğilimi gösteriyor. Bu durumun en belirgin örneklerinden biri, 2000'li yılların başında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çok özel bir proje ile karşımıza çıkıyor. 2002 ile 2004 yılları arasında basılan ve üzerinde '1 Milyon Türk Lirası' nominal değeri taşıyan hatıra paraları, günümüzde dijital mezatların ve koleksiyon platformlarının en çok aranan parçaları arasında yer alıyor.
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Üretim Sürecinde Her Takvim Günü İçin Özel Bir Kota Uygulandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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