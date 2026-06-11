Nadir Bulunan 1 Milyon Liralık Madeni Parayı Getiren Servet Sahibi Oluyor

'Darphane Gün Paraları' olarak adlandırılan bu nadide seri, 6 Mayıs 2002 ile 25 Ağustos 2004 tarihleri arasında basıldı. Projenin en dikkat çekici yönünü üretimin sürekliliği ve sınırlılığı oluşturuyor. Hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, takvimdeki her bir gün için ayrı bir hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Üstelik her takvim günü için ortalama sadece 100 adetlik bimetal (çift renkli) üretim yapıldı. Bu katı kota uygulaması, paraların günümüze kadar ulaşan nadirliğini ve yüksek piyasa değerini belirleyen temel unsur olarak kabul ediliyor.