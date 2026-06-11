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Nadir Bulunan 1 Milyon Liralık Madeni Parayı Getiren Servet Sahibi Oluyor

Nadir Bulunan 1 Milyon Liralık Madeni Parayı Getiren Servet Sahibi Oluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 18:51
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Türkiye’nin ekonomi tarihinde derin izler bırakan dönemler, günümüzde nümismatik dünyasında büyük bir finansal değere dönüşme eğilimi gösteriyor. Bu durumun en belirgin örneklerinden biri, 2000'li yılların başında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çok özel bir proje ile karşımıza çıkıyor. 2002 ile 2004 yılları arasında basılan ve üzerinde '1 Milyon Türk Lirası' nominal değeri taşıyan hatıra paraları, günümüzde dijital mezatların ve koleksiyon platformlarının en çok aranan parçaları arasında yer alıyor.

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Üretim Sürecinde Her Takvim Günü İçin Özel Bir Kota Uygulandı

Üretim Sürecinde Her Takvim Günü İçin Özel Bir Kota Uygulandı

'Darphane Gün Paraları' olarak adlandırılan bu nadide seri, 6 Mayıs 2002 ile 25 Ağustos 2004 tarihleri arasında basıldı. Projenin en dikkat çekici yönünü üretimin sürekliliği ve sınırlılığı oluşturuyor. Hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere, takvimdeki her bir gün için ayrı bir hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Üstelik her takvim günü için ortalama sadece 100 adetlik bimetal (çift renkli) üretim yapıldı. Bu katı kota uygulaması, paraların günümüze kadar ulaşan nadirliğini ve yüksek piyasa değerini belirleyen temel unsur olarak kabul ediliyor.

Paraların Tasarımında Kurumsal Miras Ve Zaman Damgası Öne Çıkıyor

Paraların Tasarımında Kurumsal Miras Ve Zaman Damgası Öne Çıkıyor

Dijital açık artırmalarda yoğun ilgi gören bu madeni paraların ön yüzünde, Darphane’nin Beşiktaş’ta bulunan tarihi genel müdürlük binasının silüeti ile Türkçe ve İngilizce olarak 'Türkiye Cumhuriyeti / Republic of Turkey' ibaresi yer alıyor. Arka yüz ise köklü bir geçmişi ve zaman damgasını barındırıyor. 'Darphane 1467'den Beri / Turkish Mint Since 1467' ifadesinin hemen altında, paranın basıldığı gün, ay ve yıl bilgisi net bir şekilde okunuyor.

Altı Sıfır Atılmadan Önceki Son Dönem Bu Paralarla Simgeleniyor

Altı Sıfır Atılmadan Önceki Son Dönem Bu Paralarla Simgeleniyor

Bu seriyi koleksiyon dünyasında benzersiz kılan bir diğer önemli detay, Türkiye'nin ekonomi tarihiyle olan doğrudan bağından kaynaklanıyor. 2005 yılında gerçekleşen ve Türk Lirası’ndan altı sıfırın atıldığı tarihi operasyondan hemen önce basılan bu paralar, bol sıfırlı dönemin kapanışını temsil ediyor. Sınırlı sayısının yanı sıra her paranın tek bir takvim gününü simgelemesi, koleksiyonerler arasında özel bir talep yaratıyor. Meraklılar, kendi doğum günleri, evlilik yıl dönümleri veya hayatlarındaki önemli dönüm noktalarına denk gelen tarihlerdeki paraları koleksiyonlarına katabilmek için yoğun bir rekabet içerisine giriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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