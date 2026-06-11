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Katil Balinalar Tekne Avına Çıktı: 7 Lüks Yat Batırdılar, Diğer Balinaları da Eğitiyorlar

Katil Balinalar Tekne Avına Çıktı: 7 Lüks Yat Batırdılar, Diğer Balinaları da Eğitiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 18:11
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Cebelitarık Boğazı ve İber Yarımadası açıklarında son yıllarda sıra dışı bir doğa olayı gözleniyor. Bölgedeki bir grup katil balina, yelkenli teknelerin dümenlerini hedef alarak yüzlerce hasara ve bazı teknelerin batmasına yol açtı. Bilim insanları, bu tehlikeli etkileşimin arkasında bir intikam güdüsü değil, balinalar arasında hızla yayılan sosyal bir oyun trendi bulunduğunu ifade ediyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.npr.org/2023/06/13/118169...
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Deniz canlıları yelkenli teknelerin dümen kısımlarını hedef alıyor

Deniz canlıları yelkenli teknelerin dümen kısımlarını hedef alıyor

2020 yılından bu yana İspanya ve Portekiz kıyılarında yüzlerce tekne, nesli kritik derecede tehlike altında bulunan İber orcaları tarafından durduruldu. Özellikle genç katil balinalardan oluşan bir grup, yelkenlilerin arkasına yaklaşarak doğrudan dümen kısmına darbeler indiriyor. Gerçekleşen bu eylemler sonucunda çok sayıda tekne ağır hasar alarak kurtarma ekiplerine muhtaç kalırken, bazı lüks yatlar ise tamamen sulara gömüldü. Yaşanan bu olaylarda şu ana kadar herhangi bir insan yaralanması kaydedilmedi.

Araştırmacılar bu sıra dışı eylemi popüler bir akım olarak nitelendiriyor

Araştırmacılar bu sıra dışı eylemi popüler bir akım olarak nitelendiriyor

Sosyal medyada, 'White Gladis' adlı yetişkin bir dişinin geçmişte bir tekneyle yaşadığı travma nedeniyle intikam almaya başladığı teorisi uzun süre gündemi meşgul etti. Ancak uluslararası balina uzmanlarının oluşturduğu araştırma heyetleri bu iddiayı desteklemiyor. Bilim insanlarına göre bu davranış, orcaların zeki ve sosyal yapılarından kaynaklanan kültürel bir aktarımı yansıtıyor. Tıpkı insanlar arasındaki geçici moda eğilimleri gibi, genç orcaların da pervanelerin yarattığı su akıntısıyla oynamayı eğlenceli buldukları ve bu davranışı birbirlerinden taklit ederek öğrendikleri belirtiliyor.

Yetkililer denizcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni rotalar öneriyor

Yetkililer denizcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni rotalar öneriyor

Katil balinaların bu tehlikeli oyunu bırakmaması üzerine İspanyol ve Portekizli yetkililer denizciler için yeni güvenlik protokolleri yayınladı. Uzmanlar katil balinaların kıyıya yakın sığ sularda avlanmadığını saptadı. Bu doğrultuda kaptanlara, katil balinalarla karşılaşma riskini en aza indirmek için Cebelitarık rotası boyunca sığ sulardan ilerlemeleri ve bir etkileşim anında hızla sığ bölgelere doğru yönelmeleri tavsiye ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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