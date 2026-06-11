Katil Balinalar Tekne Avına Çıktı: 7 Lüks Yat Batırdılar, Diğer Balinaları da Eğitiyorlar
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Kaynak: https://www.npr.org/2023/06/13/118169...
Cebelitarık Boğazı ve İber Yarımadası açıklarında son yıllarda sıra dışı bir doğa olayı gözleniyor. Bölgedeki bir grup katil balina, yelkenli teknelerin dümenlerini hedef alarak yüzlerce hasara ve bazı teknelerin batmasına yol açtı. Bilim insanları, bu tehlikeli etkileşimin arkasında bir intikam güdüsü değil, balinalar arasında hızla yayılan sosyal bir oyun trendi bulunduğunu ifade ediyor.
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Deniz canlıları yelkenli teknelerin dümen kısımlarını hedef alıyor
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Araştırmacılar bu sıra dışı eylemi popüler bir akım olarak nitelendiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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