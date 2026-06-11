Katil Balinalar Tekne Avına Çıktı: 7 Lüks Yat Batırdılar, Diğer Balinaları da Eğitiyorlar

Sosyal medyada, 'White Gladis' adlı yetişkin bir dişinin geçmişte bir tekneyle yaşadığı travma nedeniyle intikam almaya başladığı teorisi uzun süre gündemi meşgul etti. Ancak uluslararası balina uzmanlarının oluşturduğu araştırma heyetleri bu iddiayı desteklemiyor. Bilim insanlarına göre bu davranış, orcaların zeki ve sosyal yapılarından kaynaklanan kültürel bir aktarımı yansıtıyor. Tıpkı insanlar arasındaki geçici moda eğilimleri gibi, genç orcaların da pervanelerin yarattığı su akıntısıyla oynamayı eğlenceli buldukları ve bu davranışı birbirlerinden taklit ederek öğrendikleri belirtiliyor.