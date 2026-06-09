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Psikologlar Açıkladı: 55 ve 75 Yaş Kuşağındaki Kişilerin En Dayanıklı Olduğu Nokta Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: 55 ve 75 Yaş Kuşağındaki Kişilerin En Dayanıklı Olduğu Nokta Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 16:58
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Psikoloji ve nörobilim alanında yürütülen çalışmalar, 55 ile 75 yaş aralığındaki bireylerin sessiz ortamları genç kuşaklara kıyasla daha büyük bir memnuniyetle karşıladığını ortaya koyuyor. Uzmanlar bu durumu sadece kişisel bir tercih olarak görmeyip, bireylerin çocukluk döneminde maruz kaldığı çevresel faktörlerin sinir sistemi üzerindeki kalıcı etkilerine bağlıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.tupi.fm/entretenimento/a-...
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Dijital gürültünün bulunmadığı dönemler sinir sistemini farklı şekillendiriyor

Dijital gürültünün bulunmadığı dönemler sinir sistemini farklı şekillendiriyor

1950 ve 1970 yılları arasında doğan nesil, bugünün sürekli veri akışı barındıran yapısından uzak bir akustik çevrede büyüdü. Akıllı telefon bildirimlerinin, sosyal medya platformlarının ve kesintisiz dijital yayınların yer almadığı o yıllarda sessizlik günlük yaşamın doğal bir parçası olarak kabul görüyordu. Nörobilimsel veriler, insan beyninin çocukluk yaşlarında karşılaştığı uyaran yoğunluğuna göre bir temel algı seviyesi oluşturduğunu gösteriyor. Erken yaşlarda daha az gürültüye maruz kalan bu beyinler, sessizliği bir eksiklik olarak değil, güvenli ve dinlendirici bir nötr durum şeklinde algılıyor.

Yaşlanma süreci ile tarihsel arka plan bu algıyı eş zamanlı destekliyor

Yaşlanma süreci ile tarihsel arka plan bu algıyı eş zamanlı destekliyor

Sessizliğe yönelik bu eğilim, biyolojik olgunlaşma ile tarihsel yaşanmışlıkların ortak bir sonucunu teşkil ediyor. İlerleyen yaşla birlikte, beynin dürtü kontrolü ile monotonluğa karşı direnci yöneten prefrontal korteks bölgesi gelişimini tamamlıyor ve bu durum dışarıdan gelecek uyaran ihtiyacını azaltıyor. Tarihsel boyutta ise bu kuşak, geçmişinde sessizliği olumsuz bir boşluk duygusuyla eşleştirmediği için, içinde bulunduğu anı sürekli olarak bir ses veya görüntüyle doldurma gereksinimi duymuyor.

Düzenli olarak sessiz ortamlarda bulunmak beyin sağlığına katkı sağlıyor

Düzenli olarak sessiz ortamlarda bulunmak beyin sağlığına katkı sağlıyor

Modern tıp araştırmaları, gürültüden uzak kalmanın yetişkin beyni üzerindeki olumlu etkilerini somut verilerle destekliyor. Gün içinde kısa sürelerle dahi olsa sessizliğe zaman ayırmanın sağladığı faydalar şu şekilde sıralanıyor:

  • Hafıza ve öğrenme süreçlerinden sorumlu hipokampus bölgesinde yeni hücre oluşumu destekleniyor.

  • Stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesinde ölçülebilir bir düşüş gözleniyor.

  • Uzun süreli dikkat kapasitesi artarken, yaratıcı düşünceyi besleyen beyin ağları aktif hale geçiyor.

Genç nesiller yüksek uyaran beklentisi sebebiyle sessizlikte huzursuzluk yaşıyor

Genç nesiller yüksek uyaran beklentisi sebebiyle sessizlikte huzursuzluk yaşıyor

Teknolojik imkanların ortasına doğan genç kuşaklar ise tamamen farklı bir uyaran eşiğine sahip bulunuyor. Sinir sistemleri sürekli bir bilgi ve ses akışına adapte olduğu için, sessizlik anları bu bireyler tarafından bir huzur kaynağı yerine zihinsel bir eksiklik olarak algılanıyor. Davranışsal psikolojide düşük uyarılma toleransı olarak adlandırılan bu durum, gençlerde can sıkıntısına katlanma eşiğini düşürürken, sürekli bir şeyler tüketme ihtiyacını doğuruyor. İnsan beyninin sahip olduğu esneklik yeteneği sayesinde gençlerin de bilinçli uygulamalarla sessizliğin getirdiği zihinsel dinginliği yeniden kazanabileceği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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