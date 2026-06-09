Psikologlar Açıkladı: 55 ve 75 Yaş Kuşağındaki Kişilerin En Dayanıklı Olduğu Nokta Belli Oldu
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Kaynak: https://www.tupi.fm/entretenimento/a-...
Psikoloji ve nörobilim alanında yürütülen çalışmalar, 55 ile 75 yaş aralığındaki bireylerin sessiz ortamları genç kuşaklara kıyasla daha büyük bir memnuniyetle karşıladığını ortaya koyuyor. Uzmanlar bu durumu sadece kişisel bir tercih olarak görmeyip, bireylerin çocukluk döneminde maruz kaldığı çevresel faktörlerin sinir sistemi üzerindeki kalıcı etkilerine bağlıyor.
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Dijital gürültünün bulunmadığı dönemler sinir sistemini farklı şekillendiriyor
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Yaşlanma süreci ile tarihsel arka plan bu algıyı eş zamanlı destekliyor
Düzenli olarak sessiz ortamlarda bulunmak beyin sağlığına katkı sağlıyor
Genç nesiller yüksek uyaran beklentisi sebebiyle sessizlikte huzursuzluk yaşıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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