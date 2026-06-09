Psikologlar Açıkladı: 55 ve 75 Yaş Kuşağındaki Kişilerin En Dayanıklı Olduğu Nokta Belli Oldu

Teknolojik imkanların ortasına doğan genç kuşaklar ise tamamen farklı bir uyaran eşiğine sahip bulunuyor. Sinir sistemleri sürekli bir bilgi ve ses akışına adapte olduğu için, sessizlik anları bu bireyler tarafından bir huzur kaynağı yerine zihinsel bir eksiklik olarak algılanıyor. Davranışsal psikolojide düşük uyarılma toleransı olarak adlandırılan bu durum, gençlerde can sıkıntısına katlanma eşiğini düşürürken, sürekli bir şeyler tüketme ihtiyacını doğuruyor. İnsan beyninin sahip olduğu esneklik yeteneği sayesinde gençlerin de bilinçli uygulamalarla sessizliğin getirdiği zihinsel dinginliği yeniden kazanabileceği belirtiliyor.