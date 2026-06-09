Havacılık Devleri Açıkladı: Uçak Koltuklarının Genellikle Mavi Olmasının Sinsi Bir Sebebi Varmış

Küresel ölçekte her gün binlerce uçak seferi düzenlenirken, istatistiksel açıdan en güvenli ulaşım yöntemi kabul edilen havacılık sektöründe yine de pek çok yolcu uçuş esnasında stres ve kaygı yaşıyor. Sektör temsilcileri ve havacılık tasarımcıları, koltuklarda tercih edilen mavi rengin bu korkuyu hafifletmek üzere bilinçli olarak seçildiğini ifade ediyor. İnsan beyninde doğrudan emniyet, güvenilirlik ve kurumsallık duygularını tetikleyen bu renk, yolcuların stres seviyesini düşürerek seyahat konforunu artırıyor. Havayolu şirketlerinin segmentine göre de rengin tonları değişiklik gösteriyor; düşük maliyetli şirketler daha dikkat çekici mavileri tercih ederken, köklü havayolu markaları daha yumuşak ve mat tonlara yöneliyor.