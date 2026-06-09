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Havacılık Devleri Açıkladı: Uçak Koltuklarının Genellikle Mavi Olmasının Sinsi Bir Sebebi Varmış

Havacılık Devleri Açıkladı: Uçak Koltuklarının Genellikle Mavi Olmasının Sinsi Bir Sebebi Varmış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 14:19
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Uçak kabinlerindeki renk tercihlerinin sadece estetik bir unsur olmanın ötesinde yolcu psikolojisi ve algı yönetimi üzerinde stratejik bir rol oynadığı belirlendi. Havacılık sektörünün önde gelen üreticileri ve tasarım uzmanları, özellikle koltuklarda yoğun şekilde kullanılan mavi rengin arkasında yatan bilimsel nedenleri kamuoyuyla paylaştı.

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Kaynak: https://cluballiance.aaa.com/the-extr...
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Mavi renk uçuş anksiyetesi yaşayan yolcular için sakinleştirici bir etki sunuyor

Mavi renk uçuş anksiyetesi yaşayan yolcular için sakinleştirici bir etki sunuyor

Küresel ölçekte her gün binlerce uçak seferi düzenlenirken, istatistiksel açıdan en güvenli ulaşım yöntemi kabul edilen havacılık sektöründe yine de pek çok yolcu uçuş esnasında stres ve kaygı yaşıyor. Sektör temsilcileri ve havacılık tasarımcıları, koltuklarda tercih edilen mavi rengin bu korkuyu hafifletmek üzere bilinçli olarak seçildiğini ifade ediyor. İnsan beyninde doğrudan emniyet, güvenilirlik ve kurumsallık duygularını tetikleyen bu renk, yolcuların stres seviyesini düşürerek seyahat konforunu artırıyor. Havayolu şirketlerinin segmentine göre de rengin tonları değişiklik gösteriyor; düşük maliyetli şirketler daha dikkat çekici mavileri tercih ederken, köklü havayolu markaları daha yumuşak ve mat tonlara yöneliyor.

Tercih edilen renk tonları kabin içindeki fiziksel algıları doğrudan yönlendiriyor

Tercih edilen renk tonları kabin içindeki fiziksel algıları doğrudan yönlendiriyor

Havacılık sektöründe yürütülen kreatif çalışmalar, renklerin sadece psikolojik rahatlama sağlamadığını, aynı zamanda yolcuların beş duyu organıyla hissettiği fiziksel ortam şartlarını da manipüle ettiğini ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalara göre, kabin içindeki renkler insanların sıcaklık, nem ve koku gibi unsurları farklı algılamasına yol açıyor.

  • Mavi ve yeşil tonları, kabin sıcaklığı aynı kalsa bile yolculara daha serin, ferah ve taze bir ortam hissi veriyor.

  • Turuncu tonları, bireylerde sıcaklık ve samimiyet algısını güçlendiriyor.

  • Pembe tonları ise bilinçaltında ortamda hoş bir koku bulunduğu izlenimini yaratıyor.

Renklerin açıklık oranları kabin genişliği hissini tamamen değiştiriyor

Renklerin açıklık oranları kabin genişliği hissini tamamen değiştiriyor

Kabin tasarımında kullanılan renklerin derinliği ve parlaklığı uçak içindeki genişlik algısını biçimlendirmede kritik bir işlev görüyor. Koltuklarda, panellerde ve tavan tasarımlarında yer verilen açık mavi ile beyaz tonları, tavanı daha yüksek göstererek yolculardaki kapalı alan baskısını en aza indiriyor. Buna karşılık, koyu renklerin alanı daha basık ve dar hissettirdiği gözleniyor. Sonuç olarak uçak içindeki her bir renk seçimi, havayolu şirketlerinin yolcu konforunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla tasarladığı bilimsel birer algı yönetim aracı olarak değerlendiriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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