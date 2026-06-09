Havacılık Devleri Açıkladı: Uçak Koltuklarının Genellikle Mavi Olmasının Sinsi Bir Sebebi Varmış
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Kaynak: https://cluballiance.aaa.com/the-extr...
Uçak kabinlerindeki renk tercihlerinin sadece estetik bir unsur olmanın ötesinde yolcu psikolojisi ve algı yönetimi üzerinde stratejik bir rol oynadığı belirlendi. Havacılık sektörünün önde gelen üreticileri ve tasarım uzmanları, özellikle koltuklarda yoğun şekilde kullanılan mavi rengin arkasında yatan bilimsel nedenleri kamuoyuyla paylaştı.
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Mavi renk uçuş anksiyetesi yaşayan yolcular için sakinleştirici bir etki sunuyor
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Tercih edilen renk tonları kabin içindeki fiziksel algıları doğrudan yönlendiriyor
Renklerin açıklık oranları kabin genişliği hissini tamamen değiştiriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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