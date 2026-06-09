Tarlalarını Kurtarmak İçin Toprağa İnsan Saçlarını Sermeye Başladılar

Agropelo projesini yürüten uzmanlar, uygulamadan elde edilen resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, saçtan üretilen özel örtüler topraktaki su kaybını yüzde 71 oranında azaltırken, sulama için harcanan su miktarında yüzde 48'e varan tasarruf sağlıyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu kurak bölgelerde bu oranlar tarımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Yöntemin bitki besleme noktasında da fayda sağladığı belirtiliyor. Zamanla toprakta çözünen saç telleri, azot, kalsiyum ve kükürt gibi bitki gelişimi için önem arz eden elementleri toprağa salıyor. Gerçekleştirilen saha testlerinde, bu doğal besleme süreci sayesinde ürün verimliliğinde yüzde 30'un üzerinde artış kaydedildiği bildiriliyor.