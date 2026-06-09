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Tarlalarını Kurtarmak İçin Toprağa İnsan Saçlarını Sermeye Başladılar

Tarlalarını Kurtarmak İçin Toprağa İnsan Saçlarını Sermeye Başladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 15:54
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İklim krizinin derinleştirdiği kuraklık sorununa karşı Şili'de tarımsal üretimi korumayı amaçlayan yenilikçi bir proje uygulamaya konuldu. Çiftçiler, geleneksel sulama yöntemlerinin yetersiz kalması üzerine kuaförlerden ve evcil hayvan bakım merkezlerinden toplanan insan ve hayvan kıllarını tarım arazilerine sermeye başladı. 'Agropelo' adı verilen bu biyolojik örtü sistemi, toprak yüzeyinde bir koruma katmanı oluşturarak su kaybını önlemeyi hedefliyor.

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Kaynak: https://www.rinnovabili.net/business/...
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Toplanan Saçlar Özel İşlemlerden Geçirilerek Keçe Tabakalarına Dönüştürülüyor

Toplanan Saçlar Özel İşlemlerden Geçirilerek Keçe Tabakalarına Dönüştürülüyor

Proje kapsamında kuaförlerden düzenli olarak toplanan tonlarca saç, öncelikle yabancı maddelerden arındırılma ve dezenfeksiyon süreçlerine tabi tutuluyor. Temizlenen saç telleri endüstriyel işlemlerle keçe benzeri sıkıştırılmış tabakalar haline getiriliyor. Hazırlanan bu biyolojik örtüler, tarım arazilerindeki bitkilerin ve ağaçların kök çevresine yerleştirilerek toprak yüzeyini tamamen kapatıyor. Araştırma ekipleri, bu doğal bariyerin güneş ışınlarını keserek toprağın nemini koruduğunu ve buharlaşmayı asgari düzeye indirdiğini aktarıyor.

Yapılan Saha Çalışmaları Su Tasarrufunu ve Ürün Verimliliğini Kanıtlıyor

Yapılan Saha Çalışmaları Su Tasarrufunu ve Ürün Verimliliğini Kanıtlıyor

Agropelo projesini yürüten uzmanlar, uygulamadan elde edilen resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, saçtan üretilen özel örtüler topraktaki su kaybını yüzde 71 oranında azaltırken, sulama için harcanan su miktarında yüzde 48'e varan tasarruf sağlıyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu kurak bölgelerde bu oranlar tarımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Yöntemin bitki besleme noktasında da fayda sağladığı belirtiliyor. Zamanla toprakta çözünen saç telleri, azot, kalsiyum ve kükürt gibi bitki gelişimi için önem arz eden elementleri toprağa salıyor. Gerçekleştirilen saha testlerinde, bu doğal besleme süreci sayesinde ürün verimliliğinde yüzde 30'un üzerinde artış kaydedildiği bildiriliyor.

Atık Maddelerin Ekonomiye Kazandırılması Diğer Ülkelere Örnek Oluşturuyor

Atık Maddelerin Ekonomiye Kazandırılması Diğer Ülkelere Örnek Oluşturuyor

Normal şartlarda çöpe giderek kentsel atık yükünü artıran tonlarca saç, ülke genelindeki yüzlerce kuaförün katılımıyla tarımsal bir girdiye dönüşüyor. Hem düşük maliyet yapısı hem de yüksek çevre dostu niteliğiyle öne çıkan bu model, iklim değişikliği etkileriyle mücadele eden diğer dünya ülkeleri için de alternatif bir çözüm yolu sunuyor. Yetkililer, projenin kapsamını genişleterek uygulamayı kuraklıktan etkilenen farklı tarım bölgelerine yaymayı planlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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