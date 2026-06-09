Tarlalarını Kurtarmak İçin Toprağa İnsan Saçlarını Sermeye Başladılar
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Kaynak: https://www.rinnovabili.net/business/...
İklim krizinin derinleştirdiği kuraklık sorununa karşı Şili'de tarımsal üretimi korumayı amaçlayan yenilikçi bir proje uygulamaya konuldu. Çiftçiler, geleneksel sulama yöntemlerinin yetersiz kalması üzerine kuaförlerden ve evcil hayvan bakım merkezlerinden toplanan insan ve hayvan kıllarını tarım arazilerine sermeye başladı. 'Agropelo' adı verilen bu biyolojik örtü sistemi, toprak yüzeyinde bir koruma katmanı oluşturarak su kaybını önlemeyi hedefliyor.
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Toplanan Saçlar Özel İşlemlerden Geçirilerek Keçe Tabakalarına Dönüştürülüyor
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Yapılan Saha Çalışmaları Su Tasarrufunu ve Ürün Verimliliğini Kanıtlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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