Ülkedeki Barajların Çoğunu Tek Tek Yıkmaya Başladılar: Hem Devlete Hem de Doğaya Zarar
Bir dönem endüstriyel gelişmenin ve mühendislik başarılarının simgesi olarak görülen dev beton yapılar, günümüzde yerini geniş çaplı bir ekolojik restorasyon sürecine bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere küresel ölçekte, nehirlerin doğal rejimini bozan ekonomik ömrünü tamamlamış eski barajlar kademeli olarak ortadan kaldırılıyor. Son resmi veriler incelendiğinde, ülke genelinde bugüne kadar yüzün üzerinde barajın yıkım işleminin tamamlandığı ve bu sayede 4 bin kilometreyi aşkın nehir yatağının kesintisiz akışına kavuşturulduğu görülüyor. Ağır iş makineleri eşliğinde yürütülen beton duvar söküm çalışmaları, su kaynaklarının özgürleşmesinin yanı sıra nehir ekosistemlerinin de eski sağlığına kavuşmasını amaçlıyor.
Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Yapılar Bütçeye Yük Getiriyor
Barajların Kaldırılmasıyla Birlikte Doğal Canlılık Yeniden Başlıyor
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