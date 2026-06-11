Ülkedeki Barajların Çoğunu Tek Tek Yıkmaya Başladılar: Hem Devlete Hem de Doğaya Zarar

Onlarca yıl boyunca enerji arzı, tarımsal sulama faaliyetleri ve taşkın önleme amacıyla hizmet veren bu yapılar, zaman içerisinde işlevsel yetersizliklerle karşı karşıya kalıyor. Ülke genelinde bulunan 550 binden fazla barajın önemli bir kısmının eski dönemlerde inşa edilmesi, yapısal yorgunlukları ve yüksek bakım maliyetlerini beraberinde getiriyor. Uzman heyetler, artık enerji üretmeyen ve kamu bütçesine ciddi külfet oluşturan bu yapıların korunması yerine ortadan kaldırılmasını çok daha rasyonel bir çözüm olarak değerlendiriyor. Çevre odaklı kuruluşların raporları da söz konusu yıkım faaliyetlerinin tarihin en yoğun dönemine ulaştığını net bir biçimde ortaya koyuyor.