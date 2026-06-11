article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ülkedeki Barajların Çoğunu Tek Tek Yıkmaya Başladılar: Hem Devlete Hem de Doğaya Zarar

Ülkedeki Barajların Çoğunu Tek Tek Yıkmaya Başladılar: Hem Devlete Hem de Doğaya Zarar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönem endüstriyel gelişmenin ve mühendislik başarılarının simgesi olarak görülen dev beton yapılar, günümüzde yerini geniş çaplı bir ekolojik restorasyon sürecine bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere küresel ölçekte, nehirlerin doğal rejimini bozan ekonomik ömrünü tamamlamış eski barajlar kademeli olarak ortadan kaldırılıyor. Son resmi veriler incelendiğinde, ülke genelinde bugüne kadar yüzün üzerinde barajın yıkım işleminin tamamlandığı ve bu sayede 4 bin kilometreyi aşkın nehir yatağının kesintisiz akışına kavuşturulduğu görülüyor. Ağır iş makineleri eşliğinde yürütülen beton duvar söküm çalışmaları, su kaynaklarının özgürleşmesinin yanı sıra nehir ekosistemlerinin de eski sağlığına kavuşmasını amaçlıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.americanrivers.org/media-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Yapılar Bütçeye Yük Getiriyor

Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Yapılar Bütçeye Yük Getiriyor

Onlarca yıl boyunca enerji arzı, tarımsal sulama faaliyetleri ve taşkın önleme amacıyla hizmet veren bu yapılar, zaman içerisinde işlevsel yetersizliklerle karşı karşıya kalıyor. Ülke genelinde bulunan 550 binden fazla barajın önemli bir kısmının eski dönemlerde inşa edilmesi, yapısal yorgunlukları ve yüksek bakım maliyetlerini beraberinde getiriyor. Uzman heyetler, artık enerji üretmeyen ve kamu bütçesine ciddi külfet oluşturan bu yapıların korunması yerine ortadan kaldırılmasını çok daha rasyonel bir çözüm olarak değerlendiriyor. Çevre odaklı kuruluşların raporları da söz konusu yıkım faaliyetlerinin tarihin en yoğun dönemine ulaştığını net bir biçimde ortaya koyuyor.

Barajların Kaldırılmasıyla Birlikte Doğal Canlılık Yeniden Başlıyor

Barajların Kaldırılmasıyla Birlikte Doğal Canlılık Yeniden Başlıyor

Yıkım işlemlerinin ardından nehir yataklarında biriken organik tortular doğal yollarla taşınmaya başlarken, su canlılarının göç yolları üzerindeki engeller de ortadan kalkıyor. Geçmiş dönemlerde tamamlanan büyük projelerin ardından, somon balığı gibi göçmen türlerin onlarca yıl sonra ilk kez eski üreme havzalarına geri döndüğü yönündeki tespitler bu dönüşümün başarısını kanıtlıyor.

Benzer bir çevresel vizyonun Avrupa kıtasında da karşılık bulduğu, yüzlerce nehir bariyeri ve bendin sökülerek biyolojik çeşitliliğin artırılmasının hedeflendiği biliniyor. Elbette mevcut tüm barajların kaldırılması rasyonel bir yaklaşım teşkil etmiyor; ancak işlevini yitiren ve güvenlik riski barındıran yapıların temizlenmesi, nehir ekosistemlerinin geleceği açısından hayati bir önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın