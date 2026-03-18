ABD-İsrail-İran Savaşı İstanbul, Adana, Konya’daki Fabrikaları Vurdu: Bayram Tatili Erkene Çekildi

Peynir kalıbından su şişesine kadar her alanda kullanılan plastik, tekstil, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerde ciddi enflasyon baskısı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, 'Ambalaj sektöründe maliyetler ilk etapta yüzde 25 oranında yansıdı' dedi.

Eroğlu, birçok tesisin ‘erken bayram tatili’ kararı aldığını aktardı. Pek çok tesisin ise geçen hafta itibarıyla üretimini durdurduğunu dile getiren Eroğlu, “Şu anda hammadde bu kadar pahalıyken ve tedarik sıkıntısı varken, imalathanelerin çok büyük kısmı bayram için erken tatile çıktı. Hatta bir kısmı geçen hafta itibarıyla üretimi durdurdu. Özellikle Gaziantep ve İstanbul’daki üyelerimizin çoğu, savaşın seyrini görmek için süre kazanmaya çalışıyor. Eğer petrol fiyatlarında bir geri çekilme veya barış umudu doğmazsa, yıllık izinlerin erkene çekilmesiyle kapasite kullanım oranlarında sert düşüşler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, kamunun bu durumu ‘mücbir sebep’ (force majeure) kabul ederek fiyatları gözden geçirmmesi gerektiğini belirtti.