ABD-İsrail-İran Savaşı İstanbul, Adana, Konya’daki Fabrikaları Vurdu: Bayram Tatili Erkene Çekildi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.03.2026 - 10:54

Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik kördüğüm, Türk sanayisinin kalbine darbe vurdu. Plastik hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki kırılma nedeniyle İstanbul, Gaziantep ve Konya'da yer alan plastik tesislerinin birçoğu bayram tatilini erkene çekti. Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre çalışanlarını bayram iznine çıkaran fabrikalar kamudan acil 'mücbir sebep' düzenlemesi bekliyor.

Savaş fabrikaları vurdu: İstanbul, Adana, Gaziantep ve Konya'da pek çok tesis çalışanlarını erken bayram iznine çıkardı.

ABD-İsrail-İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel ticarette deprem etkisi yarattı. Petrol fiyatları sıçrarken reel sektörde hammadde krizi ortaya çıktı. Ekonomim'de yer alan habere göre plastik sektörünün ana girdisi polimer fiyatlarıda yüzde 60-80 arasında artış meydana geldi. Hammedeye ulaşmanın zorlaşmasıyla birlikte İstanbul, Adana, Gaziantep ve Konya'da pek çok tesis çareyi çalışanlarını bayram iznine çıkarmakta buldu. 

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu  petrol ve doğalgaz rezervinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın da Türkiye’yi doğrudan vurduğunu ifade etti.

“Bazı tesisler üretimini durdurdu.”

Peynir kalıbından su şişesine kadar her alanda kullanılan plastik, tekstil, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerde ciddi enflasyon baskısı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, 'Ambalaj sektöründe maliyetler ilk etapta yüzde 25 oranında yansıdı' dedi.

Eroğlu, birçok tesisin ‘erken bayram tatili’ kararı aldığını aktardı. Pek çok tesisin ise geçen hafta itibarıyla üretimini durdurduğunu dile getiren Eroğlu, “Şu anda hammadde bu kadar pahalıyken ve tedarik sıkıntısı varken, imalathanelerin çok büyük kısmı bayram için erken tatile çıktı. Hatta bir kısmı geçen hafta itibarıyla üretimi durdurdu. Özellikle Gaziantep ve İstanbul’daki üyelerimizin çoğu, savaşın seyrini görmek için süre kazanmaya çalışıyor. Eğer petrol fiyatlarında bir geri çekilme veya barış umudu doğmazsa, yıllık izinlerin erkene çekilmesiyle kapasite kullanım oranlarında sert düşüşler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, kamunun bu durumu ‘mücbir sebep’ (force majeure) kabul ederek fiyatları gözden geçirmmesi gerektiğini belirtti.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
