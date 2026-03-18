Bad Bunny Neden Bu Kadar Popüler Oldu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.03.2026 - 21:31

Son dönemin en popüler isimlerinden biri şüphesiz ki Bad Bunny. Hem tarzı, hem performansı hem de şarkılarıyla kalbimizi çaldı. Onu beğenenler kadar ondan nefret edenler de çok... Öyle ki hikayesi de aslında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyayı ikiye böldü. Pek çok yerde şarkıları lokal dile çevriliyor, performansı farklı şekillerde canlandırılıyor. Peki kim bu Bad Bunny ve neden böylesine popüler oldu?

Aslında her şey evde başladı.

Asıl adı Benito Martínez olan Bad Bunny, Porto Riko’da üniversite öğrencisiyken SoundCloud’a şarkılar yüklemeye başladı. O dönem bir süpermarkette çalışıyordu yani kendisi “industry plant” değil tamamen kendi çabasıyla internetten çıkan gerçek bir isim.

2016 yılında yine SoundCloud'a yüklediği Diles şarkısıyla aslında popüler oldu.

Yüklediği “Diles” şarkısı viral oldu ve prodüktör DJ Luian’ın dikkatini çekti. Böylece Latin trap sahnesine de profesyonel giriş yaptı!

Piyasaya girdikten sonra Latin Trap'in yükselişiyle o da daha tanınır bir hale geldi.

2016–2018 arası Latin trap yükseliyordu ama onu farklı yapan şey sesi ve melankolik tonu oldu. Sert beat’lerin üzerine kırılgan bir vokal koyuyordu ve sözleri de oldukça dikkat çekiyordu.

2018 yılında I Like It şarkısıyla ABD pazarına girdi.

2018’de Cardi B’nin şarkısı I Like It yayınlandı. Şarkıda Bad Bunny ve J Balvin de vardı. Bu şarkı ABD’nin en büyük müzik listesi olan Billboard Hot 100’de 1 numara oldu!

Ama kendisi Amerika pazarına girdikten sonra da şarkılarını İspanyolca söylemeye devam etti.

Çoğu Latin sanatçı global olmak için İngilizceye geçerken o geçmedi. Bu Bad Bunny için risk değil tam tersine güç oldu. Aslında bu hamlesiyle de kültürel kimliğini koruyarak dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerledi! Porto Rikolu kimliğini ve Latin kültürünü güçlü şekilde sahiplendi. Ana akıma uyum sağlamak yerine ana akımı kendine uydurdu.

2020 yılında arka arkaya albüm hamleleri yapmaya başladı.

Bad Bunny pandemi döneminde bile üretimi bırakmadı. Özellikle YHLQMDLG ve El Último Tour Del Mundo ile hem trap hem rock etkili sound’lar denedi. “El Último Tour Del Mundo” parçası bu sefer de Billboard 200 listesinde 1 numaraya çıktı. Bu başarıyı özel kılansa listedeki ilk tamamen İspanyolca albüm olmasıydı!

2022 yazının soundtrack'ini yaptı ve listelere oturdu.

2022'de yayınladığı Un Verano Sin Ti sadece bir albüm değil, bir vibe oldu. Reggaeton, dembow, indie pop karışımıyla global yaz ruhunu yakaladı ve hepimizin hayatına daha net bir şekilde girdi. Bu dönemlerde de Spotify ve YouTube döneminin ruhunu iyi okudu. Özellikle “playlist kültürü” içinde şarkıları tekrar tekrar dinlenen, akılda kalıcı ama karakterli işler üretti!

Tüm bunları yaparken tarzıyla da moda ve maskülenlik algısını yıktı.

Ojeyle sahneye çıkması, cinsiyet normlarını zorlayan stili ve queer dostu mesajları onu sadece müzikal değil kültürel bir figüre dönüştürdü. Sosyal medyada da gizemli ama erişilebilir bir noktada konumlandı.

Kendisi tarzı ve şarkılarıyla gündemdeyken geçtiğimiz günlerde Bad Bunny, Grammy Award kazanarak Latin müziğin ABD müzik endüstrisinin en prestijli sahnesinde de merkezde yer alabileceğini gösterdi.

İspanyolca albümlerle Grammy almak, İngilizce üretmeden de en büyük müzik ödüllerini kazanmanın mümkün olduğunu kanıtladı. Bu başarı da onu sadece ticari olarak değil, endüstri tarafından da onaylanmış global bir sanatçı konumuna taşıdı ve tüm dünyada konuşulmaya başlandı.

Ve son olarak da Bad Bunny, Super Bowl LIV devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez ile sahne alarak kariyerinde büyük bir kırılma anı yaşadı.

Super Bowl sahnesi, ABD’nin en çok izlenen canlı yayınlarından biri olduğu için burada performans sergilemek ana akım pop kültürünün merkezine çıkmak anlamına geliyor. Aslında onun bu performansı da Latin müziğin Amerika’da geçici bir trend değil popun kalıcı ve güçlü bir parçası olduğunu sembolik olarak dünyaya gösterdi.

Tabii performansının içindeki mesajlar, duruşu da söyledikleri de çok konuşulmasını sağladı.

Çünkü Bad Bunny’nin Super Bowl LIV performansı sadece bir sahne şovu değildi, politik ve kültürel bir mesaj taşıyordu. Performansında asıl dikkat çeken detay, Porto Riko’daki siyasi kriz ve deprem sonrası hükümet eleştirilerine gönderme yapan sembolik mesajlardı. Yani o sahne sadece eğlence değil “Latinler buradayız ve kültürümüzle buradayız” deme anını tüm dünyaya gösterdi. Super Bowl gibi tamamen Amerikan bir vitrinde, Porto Rikolu kimliğini merkezde tutarak performans sergilemesi, bu anı kültürel olarak çok güçlü ve anlamlı kıldı. Ve böylece konuşmaya, analiz etmeye başladık!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
