Bad Bunny Neden Bu Kadar Popüler Oldu?
Son dönemin en popüler isimlerinden biri şüphesiz ki Bad Bunny. Hem tarzı, hem performansı hem de şarkılarıyla kalbimizi çaldı. Onu beğenenler kadar ondan nefret edenler de çok... Öyle ki hikayesi de aslında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyayı ikiye böldü. Pek çok yerde şarkıları lokal dile çevriliyor, performansı farklı şekillerde canlandırılıyor. Peki kim bu Bad Bunny ve neden böylesine popüler oldu?
Aslında her şey evde başladı.
2016 yılında yine SoundCloud'a yüklediği Diles şarkısıyla aslında popüler oldu.
Piyasaya girdikten sonra Latin Trap'in yükselişiyle o da daha tanınır bir hale geldi.
2018 yılında I Like It şarkısıyla ABD pazarına girdi.
Ama kendisi Amerika pazarına girdikten sonra da şarkılarını İspanyolca söylemeye devam etti.
2020 yılında arka arkaya albüm hamleleri yapmaya başladı.
2022 yazının soundtrack'ini yaptı ve listelere oturdu.
Tüm bunları yaparken tarzıyla da moda ve maskülenlik algısını yıktı.
Kendisi tarzı ve şarkılarıyla gündemdeyken geçtiğimiz günlerde Bad Bunny, Grammy Award kazanarak Latin müziğin ABD müzik endüstrisinin en prestijli sahnesinde de merkezde yer alabileceğini gösterdi.
Ve son olarak da Bad Bunny, Super Bowl LIV devre arası şovunda Shakira ve Jennifer Lopez ile sahne alarak kariyerinde büyük bir kırılma anı yaşadı.
Tabii performansının içindeki mesajlar, duruşu da söyledikleri de çok konuşulmasını sağladı.
