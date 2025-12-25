Ganalı Ebo Nuh, Kıyametin Kopanacağını Açıkladı Kıyamet Kopmayınca Yeni Tarih Verdi
Sosyal medyada haftalardır dolaşan iddialara göre, Gana’da yaşayan ve Ebo Jesus olarak da tanınan Ebo Nuh, Tanrı’dan bir mesaj aldığını öne sürüyor. İddiaya göre Ebo Nuh, dünyanın 25 Aralık 2025’te büyük bir tufanla yok olacağını kendisine bildirildiğini savunuyor.
Ebo Nuh’un anlatımına göre söz konusu tufan üç yıl boyunca kesintisiz yağmur şeklinde devam edecek ve insanlığın kurtulabilmesi için modern çağın “Nuh’un Gemileri”nin inşa edilmesi gerektiği ileri sürülüyor.
Bugün verdiği tarih dolan Ebo Nuh, bu kez farklı bir açıklama ile kendisine inananları oyalamayı seçti.
Kısa sürede binlerce kişiyi etkiledi ve bağışlar topladı.
Bilim insanları Ebo Nuh'un tarif ettiği bir tufana imkan tanımıyor.
"Parti yapacağız" demişti, şimdi de "Tanrı bize süre verdi" dedi.
