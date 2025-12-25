onedio
article/comments
article/share
Ganalı Ebo Nuh, Kıyametin Kopanacağını Açıkladı Kıyamet Kopmayınca Yeni Tarih Verdi

Ganalı Ebo Nuh, Kıyametin Kopanacağını Açıkladı Kıyamet Kopmayınca Yeni Tarih Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 21:12

Sosyal medyada haftalardır dolaşan iddialara göre, Gana’da yaşayan ve Ebo Jesus olarak da tanınan Ebo Nuh, Tanrı’dan bir mesaj aldığını öne sürüyor. İddiaya göre Ebo Nuh, dünyanın 25 Aralık 2025’te büyük bir tufanla yok olacağını kendisine bildirildiğini savunuyor.

Ebo Nuh’un anlatımına göre söz konusu tufan üç yıl boyunca kesintisiz yağmur şeklinde devam edecek ve insanlığın kurtulabilmesi için modern çağın “Nuh’un Gemileri”nin inşa edilmesi gerektiği ileri sürülüyor.

Bugün verdiği tarih dolan Ebo Nuh, bu kez farklı bir açıklama ile kendisine inananları oyalamayı seçti.

Kısa sürede binlerce kişiyi etkiledi ve bağışlar topladı.

30 yaşındaki Ebo Nuh, TikTok ve YouTube’da yayımladığı videolarda ahşaptan gemiyi andıran tekneleri kendi elleriyle yaparken görülüyor. “What Will Happen and How It Will Happen” (Ne Olacak ve Nasıl Olacak) başlıklı videosunda ise Tanrı’dan doğrudan bir vizyon aldığını, bu vizyona göre yağmurun Noel günü başlayacağını öne sürüyor. Ebo Nuh, tufan süresince inşa ettiği gemilerden birinde yaşamayı planladığını da dile getiriyor.

Bu iddiaların sosyal medyada hızla yayılması üzerine Afrika’nın farklı ülkelerinden binlerce kişi, gemilere binme umuduyla Gana’ya gitmeye başladı. Gemilerin yapımının ise takipçilerden toplanan bağışlarla finanse edildiği ifade ediliyor.

Bilim insanları Ebo Nuh'un tarif ettiği bir tufana imkan tanımıyor.

Ebo Nuh, şimdiye kadar yaklaşık 10 gemi yaptığını öne sürerken, bazı paylaşımlarında hayvanlara da yer vermesi Nuh Tufanı anlatısına bilinçli bir atıf olarak değerlendiriliyor.

Ancak görüntülerdeki teknelerin, Tevrat’ta tasvir edilen Nuh’un Gemisi’ne kıyasla oldukça küçük olduğu dikkat çekiyor. Motor, dümen ya da herhangi bir yönlendirme sistemi bulunmaması da eleştirilerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Öte yandan bilim insanları, günümüzde küresel çapta bir tufanı destekleyen herhangi bir meteorolojik veri veya öngörü bulunmadığını özellikle vurguluyor.

"Parti yapacağız" demişti, şimdi de "Tanrı bize süre verdi" dedi.

Ebo Nuh’u benzer kıyamet kehanetlerinden ayıran unsur, yaptığı son açıklama oldu. Ganalı “peygamber”, 25 Aralık’ta tufan kopmaması halinde bunu müridleriyle birlikte bir parti düzenleyerek kutlayacağını söyledi. Bu sözler, sosyal medyada alay konusu edilirken iddiaların ciddiyetine dair tartışmaları da artırdı.

Kendini peygamber ilan eden Ganalı Ebo Nuh, dünyanın küresel bir sel felaketiyle yok olacağını öne sürmüş, Afrika’nın birçok ülkesinden binlerce takipçisi modern “Nuh’un Gemileri”ne binmek umuduyla Gana’ya gelmişti. Ebo Nuh daha sonra yeni bir açıklama yaparak, “Hazır olan 10 gemiden fazlasını inşa edip herkesi kurtarmamız için Tanrı bize süre verdi. Kimseden bağış istemedim, herkes evinde kalsın” dedi.

