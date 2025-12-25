onedio
Juventus'ta Kenan Yıldız Gündemi Devam Ediyor: Kenan Şartlarını Sundu

Juventus'ta Kenan Yıldız Gündemi Devam Ediyor: Kenan Şartlarını Sundu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 19:42

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın yeni sözleşme görüşmelerinde kulübe iki önemli koşul ilettiği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan iddialara göre 20 yaşındaki oyuncu, kontrat pazarlıklarında yalnızca maaşını değil, Juventus’un gelecek projeksiyonundaki rolünü de açık şekilde masaya koydu.

Kenan'ın ilk beklentisi maddi yönde...

Kenan'ın ilk beklentisi maddi yönde...

İddialara göre Kenan Yıldız, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus’un en yüksek maaş alan isimlerinden biri olmayı amaçlıyor. Milli futbolcunun, ücret konusundaki beklentisini kulüp yönetimine net biçimde aktardığı ifade edildi.

Haberde, Kenan Yıldız’ın Juventus’ta Jonathan David’in kazandığı yıllık 6 milyon euro civarında bir maaş talep ettiği öne sürüldü. Hâlihazırda 1,7 milyon euro kazanan genç oyuncuya Juventus’un ise 4-5 milyon euro bandında bir teklif sunduğu, bu rakama performans bonuslarının da eklendiği belirtildi.

Gerçekçi bir proje sunumasını istiyor.

Gerçekçi bir proje sunumasını istiyor.

Kenan Yıldız’ın sözleşme görüşmelerinde öne sürdüğü ikinci talebin ise Juventus’un gelecek vizyonuna ilişkin olduğu belirtildi. Genç oyuncunun, kulüp yönetiminden “projenin geleceği” konusunda net ve bağlayıcı bir plan görmek istediği aktarıldı.

Haberlere göre 20 yaşındaki milli futbolcu, hem İtalya’da hem de Avrupa arenasında kupa hedefi olan bir ekipte kilit bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Kenan Yıldız’ın, Juventus’ta yalnızca maddi şartların değil, sportif hedeflerin ve takım yapılanmasının da açık şekilde ortaya konmasını talep ettiği ifade edildi.

