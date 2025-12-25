Juventus'ta Kenan Yıldız Gündemi Devam Ediyor: Kenan Şartlarını Sundu

Kenan Yıldız’ın sözleşme görüşmelerinde öne sürdüğü ikinci talebin ise Juventus’un gelecek vizyonuna ilişkin olduğu belirtildi. Genç oyuncunun, kulüp yönetiminden “projenin geleceği” konusunda net ve bağlayıcı bir plan görmek istediği aktarıldı.

Haberlere göre 20 yaşındaki milli futbolcu, hem İtalya’da hem de Avrupa arenasında kupa hedefi olan bir ekipte kilit bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Kenan Yıldız’ın, Juventus’ta yalnızca maddi şartların değil, sportif hedeflerin ve takım yapılanmasının da açık şekilde ortaya konmasını talep ettiği ifade edildi.