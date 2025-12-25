onedio
İzinli Olduğu İçin Beşiktaş Maçını Kaçıran Ederson'un Eşi Taraftar Yorumlarına Kızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 17:28

İzinli olduğu gerekçesiyle Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkmayan kaleci Ederson’un yokluğu tartışma yarattı. Bazı Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, eleştirilere Ederson’un eşi Laia Moraes’ten yanıt geldi.

Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbide Ederson forma giyemedi.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Noel tatili dolayısıyla izin alması nedeniyle Türkiye Kupası C Grubu’nda Beşiktaş’a 2-1 yenildikleri maçta kadroda yer almadı. Karşılaşmanın ardından bir Fenerbahçe taraftarı, Ederson’un eşi Lais Moraes’in Instagram paylaşımına yorum yaparak kaleciyi eleştirdi. Moraes ise bu yoruma sessiz kalmayarak taraftara yanıt verdi.

"Ederson geri gelmesin" yorumu eşini kızdırdı.

Bir Fenerbahçe taraftarının, “Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın” şeklindeki yorumuna Lais Moraes’ten sert bir karşılık geldi. Moraes, gelen eleştiriye şu ifadelerle yanıt verdi: “Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.”

