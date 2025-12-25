İzinli Olduğu İçin Beşiktaş Maçını Kaçıran Ederson'un Eşi Taraftar Yorumlarına Kızdı

Bir Fenerbahçe taraftarının, “Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın” şeklindeki yorumuna Lais Moraes’ten sert bir karşılık geldi. Moraes, gelen eleştiriye şu ifadelerle yanıt verdi: “Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın.”