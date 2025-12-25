İzinli Olduğu İçin Beşiktaş Maçını Kaçıran Ederson'un Eşi Taraftar Yorumlarına Kızdı
İzinli olduğu gerekçesiyle Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkmayan kaleci Ederson’un yokluğu tartışma yarattı. Bazı Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, eleştirilere Ederson’un eşi Laia Moraes’ten yanıt geldi.
Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen derbide Ederson forma giyemedi.
"Ederson geri gelmesin" yorumu eşini kızdırdı.
