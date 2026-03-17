Dünyanın En Eski Sirk Binası Yenileniyor: Yeniden İhtişamlı Günlerine Kavuşacak

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 11:50

Dünyanın en eski kapalı sirki, tarihi ihtişamına yeniden kavuşacak. 

Cirque d’Hiver, yakında büyük bir yenileme projesi geçirecek. Independent'ın aktardığına göre Fransız hükümeti, 1852'de inşa edilen bu bina için kolları sıvadı.

Dünyanın en eski sirk binası yenileniyor.

Independent'ın aktardığına göre, dünyanın en eski kapalı sirki, Cirque d'Hiver tarihi ihtişamına kavuşmak için büyük bir yenileme projesi geçirecek. Hükümetin kolları sıvadığı bu tarihi bina, 1852'de III. Napolyon tarafından açılmıştı. 

Tarihi binanın gösteri alanının iç duvarlarında, tarihi sahneleri tasvir eden 20 büyük duvar resmi restore edilecek. Bu resimlerin 1950'lerden beri kapalı olduğu biliniyor. Duvar resimlerinin, geleneksel gösterilerde atlar ve akrobasiyi içeren cesur binicilik numaralarını tasvir ettiği aktarılıyor. Çoğu resmin de günümüze kadar sağlam bir şekilde geldiği belirtiliyor.

Projeyi denetleyen mimar Stéphane Millet, Times'a, 'Resimlerin hâlâ orada olup olmadığını kontrol etmek için geçen hafta panelleri kaldırdık. Biraz su hasarı var ancak kurtarılabilir durumdalar, bu da çok büyük bir rahatlama' dedi.

Koltuklar, halılar, duvar resimleri...Binanın her detayı yenilenecek.

Sirk çadırına benzer şekilde inşa edilen taş dış cephe, yaklaşık 20 yıl önce yenilenmişti. Tarihi mekanın iç kısmı, gösterilere verilen arayı en aza indirmek amacıyla birkaç yıl içinde yenilenecek. Öncelik, tarihi binanın iç dekorasyonunda olacak.

Cirque d'Hiver'in prodüksiyon sorumlusu Fabrice Bing, The Independent'a şunları söyledi:'Hepimiz buraya aşığız ve burada çalışmaktan ve Cirque d'Hiver'de istihdam edilmekten mutluyuz. Cirque d'Hiver'de çalışmak, bir bakıma tarih için çalışmaktır.

Kaybolmuş dekorun güzelliğini geri kazandırmak bizim için gerçek bir gurur kaynağı. Geçmişe saygı duyarken gelecek için çalışıyoruz. Mirasımıza tutkuyla bağlıyız.'

Cirque d'Hiver binasının, sirk tarihinin önde gelen kurumlarından biri olduğu biliniyor. İlk uçan trapez gösterisi, 1859'da Jules Léotard tarafından burada gerçekleştirilmişti. Projenin birkaç milyon euroya mal olması bekleniyor. Ne zaman tamamlanacağı ise henüz belli değil.

