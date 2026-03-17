Dünyanın En Eski Sirk Binası Yenileniyor: Yeniden İhtişamlı Günlerine Kavuşacak

Independent'ın aktardığına göre, dünyanın en eski kapalı sirki, Cirque d'Hiver tarihi ihtişamına kavuşmak için büyük bir yenileme projesi geçirecek. Hükümetin kolları sıvadığı bu tarihi bina, 1852'de III. Napolyon tarafından açılmıştı.

Tarihi binanın gösteri alanının iç duvarlarında, tarihi sahneleri tasvir eden 20 büyük duvar resmi restore edilecek. Bu resimlerin 1950'lerden beri kapalı olduğu biliniyor. Duvar resimlerinin, geleneksel gösterilerde atlar ve akrobasiyi içeren cesur binicilik numaralarını tasvir ettiği aktarılıyor. Çoğu resmin de günümüze kadar sağlam bir şekilde geldiği belirtiliyor.

Projeyi denetleyen mimar Stéphane Millet, Times'a, 'Resimlerin hâlâ orada olup olmadığını kontrol etmek için geçen hafta panelleri kaldırdık. Biraz su hasarı var ancak kurtarılabilir durumdalar, bu da çok büyük bir rahatlama' dedi.