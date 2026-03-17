Uzmanlar Sofradaki Gizli Tehlikeye Karşı Uyardı: İşte Kahvaltıda Uzak Durmanız Gereken Ürünler

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2026 - 11:20 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 11:52

Beslenme uzmanları, günün en kritik öğünü olan kahvaltıda sıkça tüketilen işlenmiş gıdaların, yüksek şeker ve katkı maddesi içerikleri nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda kritik uyarılarda bulundu. Özellikle paketli ürünlerin kan şekeri dengesini bozarak obeziteye zemin hazırladığı vurgulanırken, sağlıklı bir başlangıç için doğal alternatiflere yönelmenin önemi hatırlatıldı.

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak kabul edilen kahvaltı öğünü, son yıllarda popülerleşen hazır gıdalar nedeniyle sağlık açısından bir risk faktörüne dönüşmeye başladı.

Beslenme uzmanları, özellikle sabah saatlerinde tüketilen paketli ve işlenmiş ürünlerin, içerdiği yüksek oranda rafine şeker ve katkı maddeleri sebebiyle vücudun doğal dengesini sarstığını belirtiyor. Günlük koşturmaca içinde pratik olduğu için tercih edilen hazır kahvaltılık gevrekler, çikolatalı sürme kremler ve aromalı sütler, aslında vücuda enerji vermek yerine uzun vadede metabolik hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, bu tür gıdaların düzenli kullanımının kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak gün içindeki iştah kontrolünü zorlaştırdığını gösteriyor. İçeriğindeki yoğun şeker miktarı sadece kilo alımını hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda modern çağın en büyük sorunlarından biri olan obezite riskini de ciddi oranda artırıyor. Sadece şeker değil, bu ürünlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan koruyucu maddeler, renklendiriciler ve yapay aromalar da sağlığı tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Henüz etkileri tam olarak kestirilemeyen bu kimyasal bileşenlerin, özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz yansımaları endişe yaratıyor. İstatistikler, paketli kahvaltılık tüketiminin genç nesiller arasında hızla yaygınlaştığını ve bu durumun gelecekte kronik sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.

Sağlıklı bir sabahın ve zinde bir günün formülü ise mutfağımızdaki en doğal besinlerde saklı duruyor. Uzmanlar, hazır ürünler yerine protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengin bir sofranın kurulmasını tavsiye ediyor. Yumurta, peynir, mevsim sebzeleri ve tam tahıllı ekmeklerle hazırlanan geleneksel bir kahvaltı, hem gün boyu tok kalmanızı sağlıyor hem de vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi dengeli bir şekilde karşılıyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durarak doğal beslenmeye yönelmek, sadece bugünkü enerjinizi değil, gelecekteki genel sağlık durumunuzu da doğrudan koruma altına alıyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
