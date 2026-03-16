Japonlar Neden Geceleri Lavaboya Tuz Döker?

Tuz, hafif aşındırıcı bir madde olduğu için lavabo giderlerinde biriken yağ, sabun kalıntıları ve kirlerin gevşemesine yardımcı oluyor. Özellikle mutfak lavabosunda biriken yağ tabakası zamanla borularda tıkanıklığa neden olabiliyor. Tuz dökülüp üzerine sıcak su eklendiğinde bu kalıntıların çözülmesine katkı sağlayabiliyor. Böylece giderin daha rahat akması sağlanıyor.

Kötü kokuları azaltmaya yardımcı oluyor

Lavabo giderlerinde biriken organik atıklar zamanla bakterilerin çoğalmasına ve kötü kokulara yol açabiliyor. Tuzun antibakteriyel etkisi, bu mikroorganizmaların çoğalmasını sınırlayarak koku oluşumunu azaltabiliyor. Bu nedenle birçok kişi haftada birkaç kez bu yöntemi uyguluyor.

Gece yapılmasının nedeni

Bu işlemin genellikle gece yapılmasının sebebi, tuzun borularda daha uzun süre kalması. Lavabo gece kullanılmadığı için tuz, gider içinde saatlerce etkisini sürdürebiliyor. Sabah sıcak suyla durulandığında ise birikmiş kalıntıların daha kolay temizlendiği düşünülüyor.