Japonlar Neden Geceleri Lavaboya Tuz Döker?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 23:11

Japonya’da temizlik ve arınma kültürü günlük yaşamın önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle evlerde kullanılan bazı basit yöntemler zaman zaman merak konusu olabiliyor. Son dönemde dikkat çeken alışkanlıklardan biri de gece saatlerinde lavaboya tuz dökülmesi; peki bu uygulamanın arkasında hangi nedenler yatıyor?

Japonya, temizlik kültürüyle dünyada en çok dikkat çeken ülkelerden biri.

Ev temizliğinde ise çoğu zaman pahalı kimyasallar yerine basit ve doğal yöntemler tercih ediliyor. Bu yöntemlerden biri de gece lavaboya tuz dökmek. İlk bakışta garip görünse de bu alışkanlığın hem pratik hem de kültürel nedenleri bulunuyor.

Doğal bir temizlik yöntemi olarak kullanılıyor.

Tuz, hafif aşındırıcı bir madde olduğu için lavabo giderlerinde biriken yağ, sabun kalıntıları ve kirlerin gevşemesine yardımcı oluyor. Özellikle mutfak lavabosunda biriken yağ tabakası zamanla borularda tıkanıklığa neden olabiliyor. Tuz dökülüp üzerine sıcak su eklendiğinde bu kalıntıların çözülmesine katkı sağlayabiliyor. Böylece giderin daha rahat akması sağlanıyor. 

Kötü kokuları azaltmaya yardımcı oluyor

Lavabo giderlerinde biriken organik atıklar zamanla bakterilerin çoğalmasına ve kötü kokulara yol açabiliyor. Tuzun antibakteriyel etkisi, bu mikroorganizmaların çoğalmasını sınırlayarak koku oluşumunu azaltabiliyor. Bu nedenle birçok kişi haftada birkaç kez bu yöntemi uyguluyor. 

Gece yapılmasının nedeni

Bu işlemin genellikle gece yapılmasının sebebi, tuzun borularda daha uzun süre kalması. Lavabo gece kullanılmadığı için tuz, gider içinde saatlerce etkisini sürdürebiliyor. Sabah sıcak suyla durulandığında ise birikmiş kalıntıların daha kolay temizlendiği düşünülüyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
