Yıllarca Cilt Hastalığı Sandı: Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, 4. Evre Kanser Teşhisi Kondu

Yıllarca Cilt Hastalığı Sandı: Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, 4. Evre Kanser Teşhisi Kondu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 22:30

Yıllarca egzama olduğu düşünülen cilt sorunlarıyla mücadele eden bir kadının hikayesi, yapılan detaylı testlerin ardından bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Başlangıçta basit bir cilt hastalığı olarak değerlendirilen belirtilerin aslında ileri evre bir kanserin işareti olduğu anlaşıldı. Yaşadığı zorlu süreç yanlış teşhislerin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gündeme getirdi.

Michelle Smith, gençlik yıllarında ortaya çıkan cilt döküntülerinin uzun süre egzama olduğunu düşündü.

Michelle Smith, gençlik yıllarında ortaya çıkan cilt döküntülerinin uzun süre egzama olduğunu düşündü.

Ancak yıllar içinde giderek yayılan bu belirtilerin aslında ciddi bir hastalığın işareti olduğu ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Smith’e 4. evre periferik T-hücreli lenfoma teşhisi konuldu.

ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde yaşayan 29 yaşındaki Michelle Smith, ilk olarak ergenlik döneminde kolunda beliren rastgele bir döküntü nedeniyle doktora başvurdu. O dönem kendisine egzama teşhisi konuldu ve yıllar boyunca bu doğrultuda tedavi gördü. Ancak zamanla cilt sorunları giderek şiddetlendi. Elleri, bacakları, sırtı ve ayaklarında ağrılı ve yoğun döküntüler oluşmaya başladı.

Smith, uygulanan tedavilere rağmen cilt sorunlarının hiçbir zaman düzelmediğini söylüyor.

Smith, uygulanan tedavilere rağmen cilt sorunlarının hiçbir zaman düzelmediğini söylüyor.

Krem tedavileri ve beslenme planları dahil olmak üzere denediği yöntemler sonuç vermedi. Zaman içinde vücudunun farklı bölgelerinde şişmiş lenf bezleri fark etmeye başladığını da anlatıyor.

Uzun süre farklı doktorlara başvuran Smith’e her defasında benzer teşhisler konuldu. Ancak Texas’ın Dallas kentinde gittiği bir doktor, durumun egzama olmadığını söyleyerek daha kapsamlı testler yapılmasını istedi. Yapılan kan testleri ve biyopsilerin ardından boynundaki bir lenf bezinin cerrahi olarak alınmasına karar verildi.

2018 yılında alınan lenf bezinin incelenmesi sonucunda Smith’in yaşadığı cilt sorunlarının gerçek nedeni ortaya çıktı.

2018 yılında alınan lenf bezinin incelenmesi sonucunda Smith’in yaşadığı cilt sorunlarının gerçek nedeni ortaya çıktı.

4. evre periferik T-hücreli lenfoma. Bu teşhis, yıllardır süren belirtilerin aslında ilerlemiş bir kanser türünden kaynaklandığını gösteriyordu.

Teşhisin ardından Smith üç ayrı kemoterapi sürecinden geçti. Ancak uygulanan tedaviler beklenen sonucu vermedi ve doktorlar kemik iliği nakli yapılması gerektiğini belirtti. Bu süreçte ablası Ashley, donör olmayı gönüllü olarak kabul etti. Buna rağmen gerçekleştirilen nakil de hastalığı tamamen ortadan kaldırmadı.

Uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından Smith, 2021 yılında remisyona girdi. O tarihten bu yana yapılan kontrollerde hastalığın geri dönmediği belirtiliyor. Smith, yaklaşık beş yıldır kanser belirtisi görülmeden yaşamını sürdürüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
