Özlem Ada Şahin Tatil Karelerini Paylaştı: Takipçisine Verdiği Cevap Dikkat Çekti

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan kareler takipçilerinin de ilgisini çekti. Özlem Ada Şahin’in paylaşım yaptığı ev takipçilerin odağı oldu. Fotoğrafların ardından birçok kullanıcı evle ilgili yorum yaptı. Takipçilerinden biri, tatil yapılan yerle ilgili hijyen konusunda yorum yaptı ve bunun üzerine Özlem Ada Şahin takipçisine yanıt verdi. Şahin’in, “Burası otel değil, ev” sözleriyle birlikte tatil yaptıkları ev olay oldu.