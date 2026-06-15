Özlem Ada Şahin Tatil Karelerini Paylaştı: Takipçisine Verdiği Cevap Dikkat Çekti
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Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Özlem Ada Şahin oldu. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Şahin, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Özlem Ada Şahin’in paylaşımlarına gelen yorumlar da dikkat çekti. Takipçileri hem hamilelik süreci hem de tatil kareleri hakkında çok sayıda mesaj yazdı. Özlem Ada Şahin’in bir takipçisine verdiği yanıt ise gündem oldu.
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Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Son olarak tatilde çekilen fotoğraflarını paylaşan Özlem Ada Şahin, gönderisine “yaz modu” notunu ekledi.
İşte gündem olan o yanıt 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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