Konsere Giden Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu Trafik Kazası Geçirdi: Konseri İptal Edildi, Son Durumu Belli Oldu

Sevilen sanatçının içinde bulunduğu araç trafik kazasına karışırken, olay sonrası Kurtoğlu tedbir amacıyla hızlıca hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan ilk müdahaleler ve detaylı tetkiklerin ardından usta şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ancak uzman doktorlar, çarpmanın da etkisiyle Kurtoğlu'nun ayağında bir çatlak meydana geldiğini belirledi. Sağlık durumu tamamen kontrol altına alınan deneyimli sanatçının, tedavi süreci kapsamında bir süre sahnelerden uzak kalarak istirahat etmesine karar verildi.

Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından heyecanla beklenen Konya konseri zorunlu olarak ileri bir tarihe ertelendi. Cengiz Kurtoğlu'nun sağlığına kavuşmasının ardından yeniden sahnelere döneceği ve ertelenen konserin yeni tarihinin organizasyon ekibi tarafından müzikseverlere en kısa sürede duyurulacağı ifade edildi. Sanat dünyasını ve sevenlerini endişelendiren olayın ardından, ünlü ismin evinde istirahat sürecine başladığı öğrenildi.