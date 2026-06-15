Konsere Giden Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu Trafik Kazası Geçirdi: Konseri İptal Edildi, Son Durumu Belli Oldu
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Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Konya'daki konseri için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve ayağında çatlak tespit edilen ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak doktor tavsiyesiyle bir süre dinlenmesi gerektiği bildirildi.
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Türk fantezi müziğinin efsanevi ismi Cengiz Kurtoğlu, hayranlarıyla buluşmak üzere gittiği Konya yolunda talihsiz bir kaza yaşadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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