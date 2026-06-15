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Konsere Giden Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu Trafik Kazası Geçirdi: Konseri İptal Edildi, Son Durumu Belli Oldu

Konsere Giden Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu Trafik Kazası Geçirdi: Konseri İptal Edildi, Son Durumu Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 09:31
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Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Konya'daki konseri için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve ayağında çatlak tespit edilen ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu, ancak doktor tavsiyesiyle bir süre dinlenmesi gerektiği bildirildi.

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Türk fantezi müziğinin efsanevi ismi Cengiz Kurtoğlu, hayranlarıyla buluşmak üzere gittiği Konya yolunda talihsiz bir kaza yaşadı.

Türk fantezi müziğinin efsanevi ismi Cengiz Kurtoğlu, hayranlarıyla buluşmak üzere gittiği Konya yolunda talihsiz bir kaza yaşadı.

Sevilen sanatçının içinde bulunduğu araç trafik kazasına karışırken, olay sonrası Kurtoğlu tedbir amacıyla hızlıca hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan ilk müdahaleler ve detaylı tetkiklerin ardından usta şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ancak uzman doktorlar, çarpmanın da etkisiyle Kurtoğlu'nun ayağında bir çatlak meydana geldiğini belirledi. Sağlık durumu tamamen kontrol altına alınan deneyimli sanatçının, tedavi süreci kapsamında bir süre sahnelerden uzak kalarak istirahat etmesine karar verildi.

Gazeteci Kaan Kurdoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından heyecanla beklenen Konya konseri zorunlu olarak ileri bir tarihe ertelendi. Cengiz Kurtoğlu'nun sağlığına kavuşmasının ardından yeniden sahnelere döneceği ve ertelenen konserin yeni tarihinin organizasyon ekibi tarafından müzikseverlere en kısa sürede duyurulacağı ifade edildi. Sanat dünyasını ve sevenlerini endişelendiren olayın ardından, ünlü ismin evinde istirahat sürecine başladığı öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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