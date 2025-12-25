onedio
Sadettin Saran İçin Karar: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı

Sadettin Saran İçin Karar: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 13:21

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde ikinci kez gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesi sonrasında mahkemeye sevk edilen Sadettin Saran, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Sadettin Saran'ın haftada iki gün (pazartesi ve perşembe) adli kontrol kapsamında imza atacağı öğrenildi. Ayrıca Sadettin Saran için uygulanan yurt dışına çıkış yasağının da devam etmesine karar verildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testi pozitif çıkınca ikinci kez gözaltına alınmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testi pozitif çıkınca ikinci kez gözaltına alınmıştı.

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran, bu sabah savcılığa sevk edildi.

Savcılık, ifadesi sonrasında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için adli kontrol talep etti. Mahkemeye sevk edilen Sadettin Saran, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Sadettin Saran, adli kontrol kapsamında pazartesi ve perşembe günleri karakolda imza verecek. Mahkeme, Saran'ın yurt dışı çıkış yasağının da devam etmesine karar verdi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
