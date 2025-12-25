Sadettin Saran İçin Karar: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde ikinci kez gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesi sonrasında mahkemeye sevk edilen Sadettin Saran, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Sadettin Saran'ın haftada iki gün (pazartesi ve perşembe) adli kontrol kapsamında imza atacağı öğrenildi. Ayrıca Sadettin Saran için uygulanan yurt dışına çıkış yasağının da devam etmesine karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu testi pozitif çıkınca ikinci kez gözaltına alınmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın