Sadettin Saran İçin Karar: Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kaldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde ikinci kez gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesi sonrasında mahkemeye sevk edilen Sadettin Saran, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Sadettin Saran'ın haftada iki gün (pazartesi ve perşembe) adli kontrol kapsamında imza atacağı öğrenildi. Ayrıca Sadettin Saran için uygulanan yurt dışına çıkış yasağının da devam etmesine karar verildi.