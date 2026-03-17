onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yayınlanan Sahnesi Tepki Çekmişti: Atv Dizisi İçin Erken Final Kararı Verildi

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2026 - 08:18

Sezonun başından bu yana pek çok dizi reytinglere kurban gitti. Art arda gelen erken final ya da final kararlarının ardından bir sahnesi tepki çeken Atv dizisi için de final kararı verildi. Dizi, düşük giden reytinglerin ardından 7. bölümüyle erken final yapacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 sezonu başladığından bu yana onun üstünde dizi erken final kararı aldı.

Sezona güçlü başlamasına rağmen reytinglere ve artan maliyetlere kurban giden pek çok dizi ekran macerasını sonlandırmak zorunda kaldı. Son olarak Rüya Gibi'nin erken final kararının ardından Veliaht'ın da görece erken sayılabilecek kararı gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kez erken final kararı Aynı Yağmur Altında için alındı.

Yayınlanan domuz eti sahnesiyle büyük tepki çeken Aynı Yağmur Altında, reytinglerini bir türlü toparlayamadı. Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrollerini paylaştığı, Hülya Avşar, Levent Ülgen, Erkan Can ve Fikret Kuşkan gibi dev isimleri buluşturan dizi bu hafta yayınlanacak 7. bölümüyle ekrana veda edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın