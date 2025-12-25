onedio
2011 Yılındaki Soruşturmadan! Lütfi Arıboğan, İlhan Helvacı, Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm Gözaltına Alındı

25.12.2025 - 11:36 Son Güncelleme: 25.12.2025 - 12:20

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebrü Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:

“Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet  Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

