Dinozorlar Asteroit Çarpmadan Önce Zaten Yok Olma Sürecine mi Girmişti?

Yeni araştırmalar, bu yaygın görüşün sandığımız kadar sağlam temellere dayanmadığını ortaya koyuyor. Görünen o ki sorun, dinozorların sayısında değil; onları anlamaya çalıştığımız fosil kayıtlarında.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşen ve Kretase-Paleojen yok oluşu olarak bilinen felaket, dinozorların büyük bölümünü ortadan kaldırdı. Ancak bu olaydan önceki milyonlarca yıl boyunca dinozorların zaten azaldığı düşünülüyordu. Yeni yayımlanan bir çalışma ise bu düşüşün gerçek olmayabileceğini öne sürüyor.