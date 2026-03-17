Dinozorlar Asteroit Çarpmadan Önce Zaten Yok Olma Sürecine mi Girmişti?

Metehan Bozkurt
17.03.2026 - 09:59

Dinozorların yok oluşundan önce zaten gerilemeye başladığına dair yaygın görüş, yeni araştırmalarla yeniden tartışmaya açıldı. Bilim insanları, bu düşüşün gerçek bir tür kaybından çok fosil kayıtlarındaki eksikliklerden kaynaklanabileceğini ortaya koyuyor. Bulgular, dinozorların asteroit çarpmasına kadar sanılandan daha istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürmüş olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: https://www.ucl.ac.uk/news/2025/apr/d...
Uzun yıllardır tartışılan bir soru var: Dinozorlar, o meşhur asteroid çarpmasından önce zaten düşüşe geçmiş miydi?

Yeni araştırmalar, bu yaygın görüşün sandığımız kadar sağlam temellere dayanmadığını ortaya koyuyor. Görünen o ki sorun, dinozorların sayısında değil; onları anlamaya çalıştığımız fosil kayıtlarında.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşen ve Kretase-Paleojen yok oluşu olarak bilinen felaket, dinozorların büyük bölümünü ortadan kaldırdı. Ancak bu olaydan önceki milyonlarca yıl boyunca dinozorların zaten azaldığı düşünülüyordu. Yeni yayımlanan bir çalışma ise bu düşüşün gerçek olmayabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacılar, Kuzey Amerika’daki Geç Kretase dönemine ait 8 binden fazla fosili analiz etti.

İlk bakışta veriler, dinozor çeşitliliğinin yaklaşık 75 milyon yıl önce zirveye ulaştığını ve ardından düşüşe geçtiğini düşündürüyor. Ancak ekip, bu tablonun yanıltıcı olabileceğini belirtiyor. Çünkü fosillerin günümüze ulaşma ve keşfedilme ihtimali her dönemde eşit değil.

Çalışmaya göre, özellikle Kretase’nin son 6 milyon yılında fosil bulunabilirliği ciddi şekilde azalıyor. Bunun temel nedeni, o döneme ait kayaçların günümüzde daha az yüzeyde bulunması ve erişimin zorlaşması. Yani mesele, dinozorların azalması değil elimizdeki verinin eksik olması.

Bilim insanları bu sorunu aşmak için “doluluk modellemesi” adı verilen bir yöntem kullandı.

Bu teknik, bir türün belirli bir bölgede yaşama olasılığını eldeki eksik verilere rağmen tahmin etmeye yarıyor. Analizler, dört büyük dinozor grubunun (zırhlılar, boynuzlular, ördek gagalılar ve etoburlar) yaşadığı alanların milyonlarca yıl boyunca büyük ölçüde sabit kaldığını gösterdi. Bu da dinozorların ekosistem içinde hâlâ güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Hatta bazı türler için durum daha da ilginç. Özellikle boynuzlu dinozorlar (örneğin Triceratops), zaman ilerledikçe daha geniş alanlara yayılmış ve fosil olarak bulunma olasılıkları artmış görünüyor. Bunun nedeni ise yaşadıkları habitatların özellikle nehirlerden uzak geniş ovaların jeolojik olarak daha iyi korunmuş olması.

Araştırmanın en kritik sonucu şu: Dinozorların yok oluş öncesinde kaçınılmaz bir çöküş içinde olduğu fikri büyük ölçüde yanıltıcı olabilir. Fosil kayıtları, doğrudan gerçeği değil; doğanın bize izin verdiği kadarını gösteriyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
