Futboldaki FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan İsimlerle İlgili Karar Açıklandı

Futboldaki FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan İsimlerle İlgili Karar Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 20:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2011’deki “Futbolda Şike” soruşturması sürecinde Mehmet Baransu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla “FETÖ’ye yardım” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla işlem gördüğü bildirildi.

Türkiye bu sabah futbolla ilgili gözaltılarla güne uyandı.

Türkiye bu sabah futbolla ilgili gözaltılarla güne uyandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile eski TFF Genel Sekreteri Ebrü Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı ifadeye çağrıldı.

Soruşturma çerçevesinde Arıboğan ve Helvacı, yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilirken, diğer şüpheliler savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

