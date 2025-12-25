Futboldaki FETÖ Operasyonunda Gözaltına Alınan İsimlerle İlgili Karar Açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2011’deki “Futbolda Şike” soruşturması sürecinde Mehmet Baransu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla “FETÖ’ye yardım” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla işlem gördüğü bildirildi.