Edirne Tava Ciğeri İçin Tavan Fiyatı Belirlendi: 150 Gram Tava Ciğeri 420 TL
Edirne’nin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan tava ciğerin 150 gramlık porsiyonunun, 2026 yılında 420 liraya satılacağı duyuruldu. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı İmrak, fiyat artışı beklentisinin bile piyasayı etkilediğini belirterek, “Zam konuşulmaya başlanınca sakatatçı ve kasaplar da maliyetleri kademeli olarak yükseltiyor” ifadelerini kullandı.
Bazı esnaflar bu açıklanan bu fiyat için beklemede kalacaklarını açıkladı.
"Satışlar başladığında 750 ya da 800 liraya çıkabilir"
Vatandaşlar bozulan fiyat algısından şikayetçi...
