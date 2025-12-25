onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Edirne Tava Ciğeri İçin Tavan Fiyatı Belirlendi: 150 Gram Tava Ciğeri 420 TL

Edirne Tava Ciğeri İçin Tavan Fiyatı Belirlendi: 150 Gram Tava Ciğeri 420 TL

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.12.2025 - 20:41

Edirne’nin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan tava ciğerin 150 gramlık porsiyonunun, 2026 yılında 420 liraya satılacağı duyuruldu. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı İmrak, fiyat artışı beklentisinin bile piyasayı etkilediğini belirterek, “Zam konuşulmaya başlanınca sakatatçı ve kasaplar da maliyetleri kademeli olarak yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı esnaflar bu açıklanan bu fiyat için beklemede kalacaklarını açıkladı.

Bazı esnaflar bu açıklanan bu fiyat için beklemede kalacaklarını açıkladı.

Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, yeni yıldan itibaren tava ciğerin porsiyon fiyatının 420 lira olacağını duyurdu. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ise fiyat artışı beklentisinin, henüz uygulamaya geçmeden tedarik zincirine yansıdığını belirtti.

İmrak, ekim ayında ticaret odasından 420 liralık tarifenin çıktığını öğrendiklerini, ardından Odalar Birliği Başkanı Kemal Cingöz’ün açıklamasıyla yeni yılda Lokantalar Odası’nda da bu fiyatın geçerli olacağının duyurulduğunu söyledi. Bazı esnafın fiyat konusunda beklemede olabileceğini dile getiren İmrak, kendi işletmelerinde 45 yıldır aynı fiyat politikasını sürdürdüklerini vurguladı.

“Biz hiçbir zaman tarifeye bağlı kalarak ciğer satmadık, bundan sonra da satmayacağız” diyen İmrak, şu ana kadar aldıkları ürünlerde bir zam olmadığını ancak tarifeler açıklandıkça sakatatçı ve kasapların fiyat artırmaya başladığını ifade etti. Bu artışlar devam ettikçe, kendilerinin de zorunlu olarak makul oranlarda zam yapmak durumunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

"Satışlar başladığında 750 ya da 800 liraya çıkabilir"

"Satışlar başladığında 750 ya da 800 liraya çıkabilir"

Sakatat ciğerin kilosunu şu anda 650 liradan temin ettiklerini belirten ciğerci esnafı Kazım Gilan, zam beklentisiyle bu rakamın 750-800 liraya çıkabileceğini söyledi.

Ocak ayı itibarıyla 420 liralık porsiyon fiyatının yürürlüğe gireceğini hatırlatan Gilan, bu şartlarda maliyet baskısının arttığını vurgulayarak, “420 liraya satışa başlayacağız ama bu fiyattan satarken ciğeri nasıl alacağız sorusu şimdiden gündemde. Şu an 650 liraya aldığımız ürün, satışlar başladığında 750 ya da 800 liraya çıkabilir. Böyle bir sürecin altından kalkmak çok zor. Açıkçası önümüzde kritik ve sıkıntılı bir dönem var” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar bozulan fiyat algısından şikayetçi...

Vatandaşlar bozulan fiyat algısından şikayetçi...

Vatandaşlardan Erkan Özarslan da fiyat artışlarına ilişkin algının tamamen bozulduğunu belirterek, “Artık fiyat algısı kalmadı. Ciğer 420 değil 820 lira olsa bile kimse şaşırmaz. O yüzden çok da tepki verilmiyor. Keşke zam olmasa; maaşlara da zam gelmese, ciğere de” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Edirne tava ciğerinin 150 gramlık porsiyonu 2024’te 240 liradan satılırken, bu yıl fiyat 360 liraya yükselmişti. Yeni tarifeyle birlikte porsiyon fiyatına yüzde 16 oranında bir artış daha yansıtılmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın