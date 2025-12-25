Edirne Tava Ciğeri İçin Tavan Fiyatı Belirlendi: 150 Gram Tava Ciğeri 420 TL

Vatandaşlardan Erkan Özarslan da fiyat artışlarına ilişkin algının tamamen bozulduğunu belirterek, “Artık fiyat algısı kalmadı. Ciğer 420 değil 820 lira olsa bile kimse şaşırmaz. O yüzden çok da tepki verilmiyor. Keşke zam olmasa; maaşlara da zam gelmese, ciğere de” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Edirne tava ciğerinin 150 gramlık porsiyonu 2024’te 240 liradan satılırken, bu yıl fiyat 360 liraya yükselmişti. Yeni tarifeyle birlikte porsiyon fiyatına yüzde 16 oranında bir artış daha yansıtılmış oldu.