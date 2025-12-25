onedio
Gupse Özay O Ses Türkiye Yılbaşı’nın Nasıl Geçtiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
25.12.2025 - 21:59

Yılbaşına sayılı günler kaldı. 31 Aralık’ı evde geçirmeyi tercih edenlerin akşamına eşlik eden O Ses Türkiye Yılbaşı’nın da çekimleri gerçekleşti. Programa yine birbirinden iddialı konuklar katılırken, jüri koltuğunda da yine ünlü isimler yer alıyordu. Jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de Gupse Özay’dı. Yetenekli oyuncu, programın nasıl geçtiğini anlattı.

O Ses Türkiye Yılbaşı’nın jürileri bu yıl Gupse Özay, Giray Altınok, Hadise ve Murat Boz olacak.

31 Aralık akşamını renklendirecek program şimdiden merakla bekleniyor. Programın konukları ise Serra Arıtürk, Ava Yaman, Burak Yörük, Güller ve Günahlar’ın çocuk oyuncuları Mina, Beren ve Yade, Cihan Ünal, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Feyza Civelek, Pelin Akil, Rabia Soytürk, Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu, Survivor Kızlar, Survivor Erkekler ve Toprak Razgatlıoğlu.

