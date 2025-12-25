Gupse Özay O Ses Türkiye Yılbaşı’nın Nasıl Geçtiğini Anlattı

Yılbaşına sayılı günler kaldı. 31 Aralık’ı evde geçirmeyi tercih edenlerin akşamına eşlik eden O Ses Türkiye Yılbaşı’nın da çekimleri gerçekleşti. Programa yine birbirinden iddialı konuklar katılırken, jüri koltuğunda da yine ünlü isimler yer alıyordu. Jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de Gupse Özay’dı. Yetenekli oyuncu, programın nasıl geçtiğini anlattı.

Kaynak: 2. Sayfa