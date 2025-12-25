onedio
Uzak Şehir Fragmanından Tarih Kaldırdı: Yeni Bölüm Ne Zaman?

Elif Sude Yenidoğan
25.12.2025 - 20:31

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Diziseverler takip ettikleri dizilerin yeni yıl arası verip vermeyeceğini merak ediyor. Uzak Şehir de sezonun en sevilen dizilerinden. Kitlesi de epey geniş. Hal böyle olunca dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sosyal medyada merak konusu oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı da kafaları karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!

Uzak Şehir 43. bölümüyle izleyiciyle buluşmuştu.

44. bölümü için izleyiciler dört gözle gelişmeleri takip ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş da dizilerin yeni yıl arası vermeme ihtimali olduğunu dile getirmişti. Uzak Şehir’in YouTube hesabından yayınlanan ilk fragmanda yeni bölümün tarihi 12 Ocak olarak duyuruldu. Ancak sonrasında fragman kaldırıldı ve yeniden yayınlandığında “Gelecek bölüm” yazısına yer verilerek tarih belirtilmedi.

İşte Uzak Şehir’in 44. bölüm fragmanı 👇

