Uzak Şehir Fragmanından Tarih Kaldırdı: Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Diziseverler takip ettikleri dizilerin yeni yıl arası verip vermeyeceğini merak ediyor. Uzak Şehir de sezonun en sevilen dizilerinden. Kitlesi de epey geniş. Hal böyle olunca dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sosyal medyada merak konusu oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı da kafaları karıştırdı. Gelin detaylara geçelim!