Sahne Performansına Yaş Yorumu Gelince Edis’ten Cevap Gecikmedi

Renkli kişiliği, başarılı şarkıları ve sahnedeki enerjisi derken Edis, pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak adını hafızalarımıza kazımayı başardı. Geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde de yine harika bir dansla dinleyicilerinin karşısındaydı.

Sosyal medya kullanıcısı bir genç de Edis’in dans performansından etkilenmiş olacak ki, “25 yaşında bel, boyun ağrısı çeken bana 35’lik Edis şoku” yorumuyla şarkıcının videosunu paylaştı. Gelin önce videoyu izleyelim.