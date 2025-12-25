Sahne Performansına Yaş Yorumu Gelince Edis’ten Cevap Gecikmedi
Pop dünyasının sevilen isimlerinden Edis, gösterişli sahne performanslarıyla konserlerine renk katan isimlerden. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserindeki dansı da şimdilerde sosyal medyada viral oldu. Konsere giden bir genç, Edis’in dans ettiği anları kayda alarak esprili bir yaş yorumu yaptı. Videoyu gören Edis de hemen cevabını verdi. Gelin detaylara geçelim!
Ünlü şarkıcı, 2014’te “Benim Ol” parçasıyla çıkış yapmış ve şöhret basamaklarını bir bir tırmanacağı o kapıyı aralamıştı.
İşte o anlar 👇
Ancak paylaşımı gören Edis, yaş muhabbetine dikkat çekmek istedi ve Instagram hesabından sosyal medya kullanıcısı gence yanıt verdi.
Ardından da aşağıdaki fotoğrafları paylaşarak şaka yoluyla ricasını iletti.
