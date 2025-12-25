onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahne Performansına Yaş Yorumu Gelince Edis’ten Cevap Gecikmedi

Sahne Performansına Yaş Yorumu Gelince Edis’ten Cevap Gecikmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.12.2025 - 19:18

Pop dünyasının sevilen isimlerinden Edis, gösterişli sahne performanslarıyla konserlerine renk katan isimlerden. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserindeki dansı da şimdilerde sosyal medyada viral oldu. Konsere giden bir genç, Edis’in dans ettiği anları kayda alarak esprili bir yaş yorumu yaptı. Videoyu gören Edis de hemen cevabını verdi. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı, 2014’te “Benim Ol” parçasıyla çıkış yapmış ve şöhret basamaklarını bir bir tırmanacağı o kapıyı aralamıştı.

Ünlü şarkıcı, 2014’te “Benim Ol” parçasıyla çıkış yapmış ve şöhret basamaklarını bir bir tırmanacağı o kapıyı aralamıştı.

Renkli kişiliği, başarılı şarkıları ve sahnedeki enerjisi derken Edis, pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak adını hafızalarımıza kazımayı başardı. Geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde de yine harika bir dansla dinleyicilerinin karşısındaydı. 

Sosyal medya kullanıcısı bir genç de Edis’in dans performansından etkilenmiş olacak ki, “25 yaşında bel, boyun ağrısı çeken bana 35’lik Edis şoku” yorumuyla şarkıcının videosunu paylaştı. Gelin önce videoyu izleyelim.

İşte o anlar 👇

Ancak paylaşımı gören Edis, yaş muhabbetine dikkat çekmek istedi ve Instagram hesabından sosyal medya kullanıcısı gence yanıt verdi.

Ancak paylaşımı gören Edis, yaş muhabbetine dikkat çekmek istedi ve Instagram hesabından sosyal medya kullanıcısı gence yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı “Burda benim de belim sakat ve 35’e 70 muamelesi yapmayın” sözleriyle yaşının genç olduğunu vurgulamak istedi.

Ardından da aşağıdaki fotoğrafları paylaşarak şaka yoluyla ricasını iletti.

Ardından da aşağıdaki fotoğrafları paylaşarak şaka yoluyla ricasını iletti.

Sahnede kendisine eşlik eden dansçılarından farksız şekilde performanslar sergileyerek işindeki başarısını kanıtlayan Edis’in konser biletleri yok satıyor. Pop dinleyicilerinin favorisi olan isim konserine gelenlere eğlenceli ve göz kamaştıran anlar sunmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın