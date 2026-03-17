Ludovico Einaudi’nin Ruhumuza İşleyen 10 Bestesi

İtalyanca adı Beyaz Bulutlar anlamına geliyor ama hissettirdiği şey çok daha yoğun. Yavaş yavaş yükselen melodisi, bastığınız her tuşta kalbinizde başka bir odayı aydınlatıyor. 2004 tarihli Una Mattina albümünde yer alıyor ve yıllardır en çok dinlenen eserlerinden biri. Söylemeden geçemeyiz, şarkı düğünlerden cenazelere kadar hayatın en uç anlarında çalınan nadir bestelerden biri.