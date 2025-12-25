onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahipsizler Senaristinden Cemo Hakkında Kafa Karıştıran Paylaşım

Sahipsizler Senaristinden Cemo Hakkında Kafa Karıştıran Paylaşım

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2025 - 15:47

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in dün akşam (24 Aralık) yayınlanan yeni bölümünde Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Cemo karakteri hapse girdi. Tüm ailesi Cemo'ya veda ederken haliyle Cemo karakterinin diziden ayrılacağına dair kafalar karıştı. Biz olayı henüz idrak ederken Sahipsizler'in senaristlerinden Elif Hamamcı'dan da paylaşım gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahipsizler dizisinin dün akşam (24 Aralık) yayınlanan bölümünde Cemo hapse girdi.

Sahipsizler dizisinin dün akşam (24 Aralık) yayınlanan bölümünde Cemo hapse girdi.

Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Cemo karakteri, Haşmet'in şikayeti üzerine çıktığı mahkemede tutuklandı. Sahipsizler'de Cemo'nun başına gelenlerin ardından seyirci gözyaşlarını tutamazken karakterin veda eder gibi sahneleri olması nedeniyle diziye veda edeceği düşünülmeye başlandı. Seyirci, 'Cemo, Sahipsizler'den ayrıldı mı?' sorusunu sosyal medyada sorarken senarist Elif Hamamcı, Instagram hesabından kafa karıştıran bir paylaşım yaptı. Cemo'nun son sahnesini yayınlayan senarist, ayrıca 'Hoşçakal Cemo, iki gözümün çiçeği' yazdı. Cemo'nun diziye devam edip etmeyeceğini ise önümüzdeki bölümlerde öğreneceğiz.

İşte Sahipsizler senaristi Elif Hamamcı'nın kafa karıştıran paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın