Sahipsizler Senaristinden Cemo Hakkında Kafa Karıştıran Paylaşım
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in dün akşam (24 Aralık) yayınlanan yeni bölümünde Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Cemo karakteri hapse girdi. Tüm ailesi Cemo'ya veda ederken haliyle Cemo karakterinin diziden ayrılacağına dair kafalar karıştı. Biz olayı henüz idrak ederken Sahipsizler'in senaristlerinden Elif Hamamcı'dan da paylaşım gecikmedi.
Sahipsizler dizisinin dün akşam (24 Aralık) yayınlanan bölümünde Cemo hapse girdi.
İşte Sahipsizler senaristi Elif Hamamcı'nın kafa karıştıran paylaşımı:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
