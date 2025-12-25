3 Dizi de Düşüş Yaşadı: 24 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 24 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 24 Aralık Çarşamba reytinglerinde Eşref Rüya, geleneği bozmayarak yine 1. oldu. Fakat bu akşam yayınlanan üç dizi de reytinglerde düşüş yaşadı. Hiçbir dizinin reyting artıramadığı 24 Aralık Çarşamba akşamı sezonun iddialı dizisi Kuruluş Orhan, düşüşüne devam etti ve 2.80 reyting oranına kadar düştü. Sahipsizler dizisi ise iki kategoride akşamın en az izlenen dizisi oldu.