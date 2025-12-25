onedio
3 Dizi de Düşüş Yaşadı: 24 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2025 - 12:43

24 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 24 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Bu hafta 3 dizi de reytinglerde beklenmedik bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta kendi reyting rekorunu kıran Eşref Rüya, bu hafta düşüş yaşadı. Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri de düşüş trendini sürdürdü.

İşte, 24 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 24 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 24 Aralık Çarşamba reytinglerinde Eşref Rüya, geleneği bozmayarak yine 1. oldu. Fakat bu akşam yayınlanan üç dizi de reytinglerde düşüş yaşadı. Hiçbir dizinin reyting artıramadığı 24 Aralık Çarşamba akşamı sezonun iddialı dizisi Kuruluş Orhan, düşüşüne devam etti ve 2.80 reyting oranına kadar düştü. Sahipsizler dizisi ise iki kategoride akşamın en az izlenen dizisi oldu.

24 Aralık Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

24 Aralık Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

24 Aralık Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

Esra Demirci
