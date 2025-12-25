onedio
Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz Karakterlerini Sevme Oranına Göre Sıraladı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2025 - 11:56

Taşacak Bu Deniz dizisinin Esme Furtuna'sı Deniz Baysal, özellikle dizi başladıktan sonra TikTok hesabını son derece aktif kullanmaya başladı. Setten eğlenceli videolar yayınlayan Deniz Baysal, bu defa Taşacak Bu Deniz karakterlerine sevgi sıralaması yaptı. En çok sevdiği karakter ise şaşırtmadı.

Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz'de en sevdiği karakterleri sıraladı:

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, setten TikTok paylaşımlarına devam ediyor.

Trabzon'daki dizi setinde sık sık eğlenceli videolar çekip yayınlayan Deniz Baysal, bu defa bir akıma katıldı. Taşacak Bu Deniz karakterlerinin en sevilenden en az sevilene kadar sıralandığı TikTok efektini kullanan Deniz Baysal, en sevdiği ilk üç karaktere Adil, Eleni ve Oruç'u koydu. En sevmediği karakteri koyacağı 10. sırada ise elbette Şerif karakteri yer aldı.

Esra Demirci
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
