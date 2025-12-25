3 Yıldır Kilo Alamayan Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz Setinde 4 Kilo Aldığını İtiraf Etti!
Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Deniz Baysal, verdiği röportajda Trabzon ve setten bahsetti. 3 yıldır kilo almakta zorlandığını dile getiren Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz setinde tam 4 kilo aldığını itiraf etti.
KAYNAK: Kuzey Ekspres
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, muhabirlere verdiği röportajda bir itirafta bulundu.
