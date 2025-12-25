onedio
3 Yıldır Kilo Alamayan Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz Setinde 4 Kilo Aldığını İtiraf Etti!

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2025 - 09:27

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Deniz Baysal, verdiği röportajda Trabzon ve setten bahsetti. 3 yıldır kilo almakta zorlandığını dile getiren Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz setinde tam 4 kilo aldığını itiraf etti.

KAYNAK: Kuzey Ekspres

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal, muhabirlere verdiği röportajda bir itirafta bulundu.

Çekimleri Karadeniz'de yapılan Taşacak Bu Deniz için uzun süredir Trabzon'da bulunan Deniz Baysal, 3 yıldır kilo almaya çalışıp alamadığını fakat dizi için bulunduğu Trabzon'da tam 4 kilo aldığını açıkladı. Deniz Baysal 'Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum.' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
