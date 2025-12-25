onedio
Set Çalışanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümündeki Montaj Hatasını Fark Etti

Uzak Şehir
Esra Demirci
25.12.2025 - 08:36

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, her hafta Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümlerini izleyip yorumluyor. Yener Yalçın, Uzak Şehir'in 43. bölümünün ilk sahnesinde bir montaj hatası yakaladı. Cihan ve Alya'nın birlikte oldukları sabahı konu alan sahnede set çalışanı Yalçın, bir sahnenin kesildiğini açıkladı.

KAYNAK: Yener Yalçın

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümündeki hatayı set çalışanı fark etti.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, her hafta Uzak Şehir'i izleyerek yorumlamalarda bulunuyor. Dizinin 43. bölümünü hevesle izleyen Yalçın, daha ilk sahnede şaşırtan bir hata fark etti. Cihan ve Alya'nın birlikte olduktan sonraki sabahlarını izleyen Yener Yalçın, burada bir montaj hatası olduğunu ve bir sahnenin kesildiğini açıkladı. Sahnenin kesilmesi nedeniyle sahne atlaması yaşandığını gören Yener Yalçın, bu kesintinin yakın açıdan yapılsaydı fark edilmeyeceğinin de altını çizdi. Uzak Şehir fanları ise hangi sahnenin kesildiğiyle alakalı iyice meraklandı.

Uzak Şehir'deki montaj hatasını buradan izleyebilirsiniz:

