Set Çalışanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümündeki Montaj Hatasını Fark Etti

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, her hafta Uzak Şehir'i izleyerek yorumlamalarda bulunuyor. Dizinin 43. bölümünü hevesle izleyen Yalçın, daha ilk sahnede şaşırtan bir hata fark etti. Cihan ve Alya'nın birlikte olduktan sonraki sabahlarını izleyen Yener Yalçın, burada bir montaj hatası olduğunu ve bir sahnenin kesildiğini açıkladı. Sahnenin kesilmesi nedeniyle sahne atlaması yaşandığını gören Yener Yalçın, bu kesintinin yakın açıdan yapılsaydı fark edilmeyeceğinin de altını çizdi. Uzak Şehir fanları ise hangi sahnenin kesildiğiyle alakalı iyice meraklandı.