Set Çalışanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümündeki Montaj Hatasını Fark Etti
Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, her hafta Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümlerini izleyip yorumluyor. Yener Yalçın, Uzak Şehir'in 43. bölümünün ilk sahnesinde bir montaj hatası yakaladı. Cihan ve Alya'nın birlikte oldukları sabahı konu alan sahnede set çalışanı Yalçın, bir sahnenin kesildiğini açıkladı.
Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümündeki hatayı set çalışanı fark etti.
Uzak Şehir'deki montaj hatasını buradan izleyebilirsiniz:
