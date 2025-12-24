Bir İlk Yaşanabilir: Kanallar, Dizilere Yılbaşı Arası Verme Konusunda Kararsız Kaldı
Televizyon kanalları, yeni yılın gelişinin ardından dizilere 1 haftalık tatil veriyor. Yıllardır bu işleyiş devam ederken Birsen Altuntaş, kanalların bu sene için kafa karışıklığı yaşadığını ve yılbaşı tatilinden vazgeçebileceklerini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yılbaşı yaklaşırken dizilerin yılbaşı haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratmaya başladı.
A.B.İ. ve Sevdiğim Sensin dizilerinin ne zaman yayınlanacağı da kafa karıştırıyor.
