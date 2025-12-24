onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bir İlk Yaşanabilir: Kanallar, Dizilere Yılbaşı Arası Verme Konusunda Kararsız Kaldı

Bir İlk Yaşanabilir: Kanallar, Dizilere Yılbaşı Arası Verme Konusunda Kararsız Kaldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.12.2025 - 10:19

Televizyon kanalları, yeni yılın gelişinin ardından dizilere 1 haftalık tatil veriyor. Yıllardır bu işleyiş devam ederken Birsen Altuntaş, kanalların bu sene için kafa karışıklığı yaşadığını ve yılbaşı tatilinden vazgeçebileceklerini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşı yaklaşırken dizilerin yılbaşı haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratmaya başladı.

Yılbaşı yaklaşırken dizilerin yılbaşı haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratmaya başladı.

Yıllardır kanallar, yeni yıl haftasında yerli dizilere 1 haftalık tatil arası veriyor. 2026'ya sayılı gün kala kanalların aynı kararı alması beklenirken diziler arasındaki rekabet nedeniyle kanalların bu tatilden vazgeçmesi bekleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, 'Haftaya diziler yılbaşı arası verecek mi?' başlıklı yazısında reklamverenlerin yeni yıl reklam fiyatlarını belirlemesi nedeniyle verdiği birkaç haftalık dizi yayını arasıyla ilgili bu sene belirsizlik yaşandığını açıkladı. Yani dizilerin yeni yıl haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Bu durum önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

A.B.İ. ve Sevdiğim Sensin dizilerinin ne zaman yayınlanacağı da kafa karıştırıyor.

A.B.İ. ve Sevdiğim Sensin dizilerinin ne zaman yayınlanacağı da kafa karıştırıyor.

Birsen Altuntaş yazısının devamında yeni yılın ilk dizileri A.B.İ. ve Sevdiğim Sensin'in ne zaman yayınlanacağı konusundaki söylentileri açıkladı. Altuntaş, eğer değişiklik olmazsa iki dizinin de aynı gün yani perşembe akşamları yayınlanacağı duyurdu. 

Altuntaş, yetişmesi durumunda A.B.İ. dizisinin 1 Ocak Perşembe günü yayınlanacağını ve bu durumda Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin yeni yıl arası vermeyeceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın