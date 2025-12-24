Bir İlk Yaşanabilir: Kanallar, Dizilere Yılbaşı Arası Verme Konusunda Kararsız Kaldı

Birsen Altuntaş yazısının devamında yeni yılın ilk dizileri A.B.İ. ve Sevdiğim Sensin'in ne zaman yayınlanacağı konusundaki söylentileri açıkladı. Altuntaş, eğer değişiklik olmazsa iki dizinin de aynı gün yani perşembe akşamları yayınlanacağı duyurdu.

Altuntaş, yetişmesi durumunda A.B.İ. dizisinin 1 Ocak Perşembe günü yayınlanacağını ve bu durumda Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin yeni yıl arası vermeyeceğini açıkladı.