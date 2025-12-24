onedio
Flaş Ayrılık Yaşanmıştı: NOW'ın Sahtekarlar Dizisinin Yeni Senaristi Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
24.12.2025 - 08:31

NOW'ın iddialı dizisi Sahtekarlar'ın senaryo yazarı Sema Ergenekon, başka projelere yönelebilmek için dizi kadrosundan ayrılmıştı. Sahtekarlar dizisinin yeni senaristi merak edilirken Birsen Altuntaş, Sema Ergenekon'un yerine gelen ismi açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NOW'ın yeni sezon için en sevilen işlerinin başında Sahtekarlar yer alıyor.

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'in başrollerde yer aldığı Sahtekarlar, ilgi çekici senaryosuyla gayet iyi reytingler alıyor. Pazar akşamları yayınlanan dizi rakiplerine rağmen yeni yıl sonrası için de ekranda olmayı garantilerken dizide flaş bir ayrılık yaşanmıştı. Yargı dizisinin senaristi olarak tanıdığımız Sema Ergenekon, Sahtekarlar'ın senaryosunu yazmayı bırakarak yeni projelere yönelmişti. Sahtekarlar'ın yeni senaristinin kim olacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenen haber geldi.

Sahtekarlar dizisine Sema Ergenekon yerine gelecek isim senarist Sevgi Yılmaz oldu.

Üç Kız Kardeş, Oğlum, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Çalıkuşu, Karadayı gibi dizilerin senaryosunu üstlenen Sevgi Yılmaz, 12. bölüm itibariyle Sahtekarlar dizisini yazmaya başlayacak. 

Sema Ergenekon ise Ay Yapım imzalı Boş Ev dizisinin senaryosuna odaklanacak.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
