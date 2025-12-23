Müge Anlı’dan Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci Tepkisi: “Niye Almıyorsunuz Kardeşim Kadroya?”

Fenerbahçe’de yaşanan başkan değişikliği sonrasında İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kalması kararının arkasında, futbol takımındaki uyum ve Samandıra’da hâkim kılınmak istenilen ruh olduğu iddia edilmişti.

Kadro dışı kararı, Domenico Tedesco’nun ve ilgili yönetim kurulu üyelerinin tüm futbolcularla görüşülerek sürdürdüğü sürecin sonunda alındı.