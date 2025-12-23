onedio
Müge Anlı’dan Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci Tepkisi: “Niye Almıyorsunuz Kardeşim Kadroya?”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2025 - 23:17

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, aynı zamanda sıkı bir Fenerbahçeli olarak da biliniyor. Sık sık Fenerbahçe maçlarını izlemek için stadyuma da giden Müge Anlı, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi. “Biz seviyoruz” diyen Müge Anlı, “Neden İrfan Can’ı kadroya almıyorsunuz kardeşim?” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’nın Fenerbahçe yönetimine tepki

Ne olmuştu?

Fenerbahçe’de yaşanan başkan değişikliği sonrasında İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kalması kararının arkasında, futbol takımındaki uyum ve Samandıra’da hâkim kılınmak istenilen ruh olduğu iddia edilmişti.

Kadro dışı kararı, Domenico Tedesco’nun ve ilgili yönetim kurulu üyelerinin tüm futbolcularla görüşülerek sürdürdüğü sürecin sonunda alındı.

