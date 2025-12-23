Cerny Şov Yaptı! Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinden Galibiyetle Ayrıldı
Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'tan Cerny'nin iki ve Fenerbahçe'den Asensio’nun penaltıdan attığı golle Beşiktaş galibiyetiyle tamamlandı.
Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
