onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Cerny Şov Yaptı! Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinden Galibiyetle Ayrıldı

Cerny Şov Yaptı! Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinden Galibiyetle Ayrıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.12.2025 - 22:32

Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'tan Cerny'nin iki ve Fenerbahçe'den Asensio’nun penaltıdan attığı golle Beşiktaş galibiyetiyle tamamlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, 33. dakikada Cerny’nin attığı golle karşılaşmada 1-0 önde geçti. Fenerbahçe’nin 43. dakikada kazandığı penaltıda Asensio durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyonlara girse de tek gol son dakikalarda Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Cerny'nin ayağından geldi.

Bu skorla Beşiktaş gruplara 3 puanla başlamış oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın