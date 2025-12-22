Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi: "Defalarca Yalanlanmış Şeyler Yeniden Dolaşıma Sokuluyor"
Medya ve spikerlere yönelik operasyonda ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kendisi hakkında ortaya atılan WhatsApp yazışmalarıyla iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Spikerler ve medyaya yönelik düzenlenen operasyonda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da savcılıkta ifade vermiş ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.
