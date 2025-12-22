onedio
Sadettin Saran'dan Açıklama Geldi: "Defalarca Yalanlanmış Şeyler Yeniden Dolaşıma Sokuluyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2025 - 17:55

Medya ve spikerlere yönelik operasyonda ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kendisi hakkında ortaya atılan WhatsApp yazışmalarıyla iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Spikerler ve medyaya yönelik düzenlenen operasyonda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da savcılıkta ifade vermiş ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalmıştı.

Fenerbahçe Başkanı, kendisi hakkında sosyal medyada paylaşılan WhatsApp yazışmaları için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı, kendisi hakkında sosyal medyada paylaşılan WhatsApp yazışmaları için suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Sadettin Saran’ın açıklaması şöyle;

“WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir.

Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır.”

