Fenerbahçe'de Eski Başkan Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Destek Geldi

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara ilişkin olarak şunları ifade etti:

'Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız'