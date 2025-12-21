onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Eski Başkan Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Destek Geldi

Fenerbahçe'de Eski Başkan Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Destek Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 18:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve Adli Tıp Kurumu’nda verdiği örneklerin ardından serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Ali Koç’tan açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Koç, Saran’a destek vererek bu süreçte yanında olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Camiadan destek sürüyor.

Camiadan destek sürüyor.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Saran, statta bulunduğu sırada sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarla verdiği destekle karşılandı.

Bir destek de eski başkan Ali Koç'tan geldi.

"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız"

"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara ilişkin olarak şunları ifade etti:

'Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız'

"Kebapçı" hatırlatması Aziz Yıldırım'a bir gönderme mi?

"Kebapçı" hatırlatması Aziz Yıldırım'a bir gönderme mi?

Saran’a verdiği destek sırasında, Aziz Yıldırım’a yönelik eleştirel ifadeler kullandığı öne sürülen Ali Koç, kendi başkanlığı döneminde alınan başarısız sonuçların ardından eski başkan Yıldırım’ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmişti. Yıldırım ise söz konusu görüntülerin kendi doğum günü sırasında çekildiğini belirterek, Koç’un iddialarını reddetmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın