Fenerbahçe'de Eski Başkan Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Destek Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve Adli Tıp Kurumu’nda verdiği örneklerin ardından serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında Ali Koç’tan açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Koç, Saran’a destek vererek bu süreçte yanında olduğunu kamuoyuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Camiadan destek sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız"
"Kebapçı" hatırlatması Aziz Yıldırım'a bir gönderme mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın