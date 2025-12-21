Haaland Premier Lig’de Ronaldo’nun Gol Sayısını Geçmesini Erol Taş Gibi Kutladı

Manchester City’nin süper golcüsü Erling Haaland, West Ham United maçında da 2 gol atarak Cristiano Ronaldo’nun Premier Lig’de attığı 103 golü geçmeyi başardı. Premier Lig’de 100 gole en çabuk ulaşan futbolcu olan Haaland’ın maç sonunda soyunma odasındaki et yeme görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Haaland'ın paylaşımı, Türk sinemasına damga vuran sahnelerden Erol Taş’ın yemek yemesine benzetildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haaland maç sonu yemek keyfi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erling Haaland, efsane Ronaldo’yu geride bıraktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın