Haaland Premier Lig'de Ronaldo'nun Gol Sayısını Geçmesini Erol Taş Gibi Kutladı

Haaland Premier Lig’de Ronaldo’nun Gol Sayısını Geçmesini Erol Taş Gibi Kutladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
21.12.2025 - 12:06

Manchester City’nin süper golcüsü Erling Haaland, West Ham United maçında da 2 gol atarak Cristiano Ronaldo’nun Premier Lig’de attığı 103 golü geçmeyi başardı. Premier Lig’de 100 gole en çabuk ulaşan futbolcu olan Haaland’ın maç sonunda soyunma odasındaki et yeme görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Haaland'ın paylaşımı, Türk sinemasına damga vuran sahnelerden Erol Taş’ın yemek yemesine benzetildi.

Haaland maç sonu yemek keyfi 👇

Erling Haaland, efsane Ronaldo’yu geride bıraktı.

Cristiano Ronaldo, Premier Lig kariyerinde toplam 236 maçta 103 gol kaydetmişti. Haaland ise West Ham United karşısında attığı iki golle Premier Lig’deki gol sayısını 104’e yükseltti ve bunu sadece 114 maçta başardı.

Haaland, Premier Lig’de 100 gole yalnızca 111 maçta ulaşarak bu alandaki rekoru da kırmıştı. Daha önce bu rekor, 124 maçta 100 gole ulaşan Alan Shearer’a aitti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
