Haaland Premier Lig’de Ronaldo’nun Gol Sayısını Geçmesini Erol Taş Gibi Kutladı

Cristiano Ronaldo, Premier Lig kariyerinde toplam 236 maçta 103 gol kaydetmişti. Haaland ise West Ham United karşısında attığı iki golle Premier Lig’deki gol sayısını 104’e yükseltti ve bunu sadece 114 maçta başardı.

Haaland, Premier Lig’de 100 gole yalnızca 111 maçta ulaşarak bu alandaki rekoru da kırmıştı. Daha önce bu rekor, 124 maçta 100 gole ulaşan Alan Shearer’a aitti.