Fenerbahçe, Beşiktaş Maçında 8 Önemli Futbolcusundan Mahrum Kalacak
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor. İzin, sakatlık ve cezalar nedeniyle birçok futbolcu Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Afrika Kupası'na giden iki isim de hesaba katıldığında Fenerbahçe kupadaki derbiye 8 eksikle çıkacak.
Ederson ve Jhon Duran kişisel ve ailevi nedenlerle izinli olacak.
Cezalılar, sakatlar ve Afrika Kupası'ndaki isimlerle liste büyüyor.
