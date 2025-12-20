onedio
Fenerbahçe, Beşiktaş Maçında 8 Önemli Futbolcusundan Mahrum Kalacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2025 - 00:00

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor. İzin, sakatlık ve cezalar nedeniyle birçok futbolcu Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Afrika Kupası'na giden iki isim de hesaba katıldığında Fenerbahçe kupadaki derbiye 8 eksikle çıkacak.

Ederson ve Jhon Duran kişisel ve ailevi nedenlerle izinli olacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ederson ve Jhon Duran, Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle daha önce ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda maç kadrosuna alınmadı. Açıklamada, bu kararın yoğun maç takvimi içinde oyuncuların insani hassasiyetleri gözetilerek verildiği vurgulandı.

Cezalılar, sakatlar ve Afrika Kupası'ndaki isimlerle liste büyüyor.

Fred’in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği belirtilirken, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo’nun sakatlıkları sürüyor. Afrika Kupası’nda yer alacak Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene de derbide görev alamayacak. 

Sarı-lacivertli ekip, 23 Aralık Salı günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
