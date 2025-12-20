Fenerbahçe, Beşiktaş Maçında 8 Önemli Futbolcusundan Mahrum Kalacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ederson ve Jhon Duran, Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle daha önce ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda maç kadrosuna alınmadı. Açıklamada, bu kararın yoğun maç takvimi içinde oyuncuların insani hassasiyetleri gözetilerek verildiği vurgulandı.