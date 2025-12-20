onedio
Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile Mesajlaşmalarını "Şakalaşmaydı" Diyerek Kabul Etti

Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile Mesajlaşmalarını "Şakalaşmaydı" Diyerek Kabul Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2025 - 21:12

Uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın yaklaşık üç saat süren ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İfadesinde Saran’a, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtları soruldu. Cebeci’ye ait olduğu belirtilen ve uyuşturucuya atıf içeren “Bahçeden topla getir bana” mesajlarının sorulması üzerine Saran, bu yazışmaların film repliklerinden alıntı, kendi aralarındaki espriler ve şaka amaçlı ifadeler olduğunu savundu.

Assos ve İstanbul’daki evlerinde ele geçirilen ve ilk incelemede pozitif çıkan uyuşturucu maddelerinin kendisine ait olmadığını öne süren Saran, söz konusu maddelerle ilgili parmak izi incelemesi yapılmasını talep etti.

Kaynak - Dilek Yaman

Sadettin Saran'a "Escobar mıyım?" mesajı soruldu.

Sadettin Saran'a "Escobar mıyım?" mesajı soruldu.

Sadettin Saran, ifadesine Ela Rümeysa Cebeci’nin yaklaşık üç yıl önce kendisine mesaj atmasıyla tanıştıklarını anlatarak başladı. Savcılıkta Saran’a, Cebeci ile aralarında geçen yazışmalar ve ses kayıtları tek tek soruldu.

Dosyada yer alan mesajlaşmalardan birinde Saran’ın, “Sen de var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Asos'a gitcem birazdan geç dönmem heralde, tamam? Konusuruz hadi bay bay” ifadelerini kullandığı, Cebeci’nin ise buna “Ben escobar mıyım nereden bulayım sen yetiştiriyordun ya başkanım yol bir kaç dal takılalım haberleşiriz” şeklinde yanıt verdiği görüldü.

"Şakalaşmaydı"

"Şakalaşmaydı"

Saran, söz konusu mesaj içeriklerinin kendisine ait olduğunu ancak tarihlerin hatalı olabileceğini belirterek, “Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce izlediğimiz bir film nedeniyle kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirmekle uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. Bu mesajlar şaka amaçlıdır” ifadelerini kullandı.

"Tek bağımlılığım spor, kongre sürecinde organik sakinleştirici verdiler"

"Tek bağımlılığım spor, kongre sürecinde organik sakinleştirici verdiler"

Sadettin Saran, söz konusu yazışmalara ilişkin değerlendirmesinde, “Bu kadar aleni şekilde konuşmamız espri olduğunu göstermektedir.” ifadesini kullandı. Hayatında herhangi bir madde bağımlılığı bulunmadığını vurgulayan Saran, tek bağımlılığının spor olduğunu belirtti.

Saran, “Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları kullandım. Bunların içerisinde de uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

"Sinekleri kovmak için kullanılan ilaçlar"

"Sinekleri kovmak için kullanılan ilaçlar"

Saran, ifadesinin devamında şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul’daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada bulunan ‘GoStak’ yazılı kavanoz içindeki madde uyuşturucu kalıntısı değildir. Cam kavanozun içinde kızımın ilaçları vardır. Büyük ihtimalle camdaki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Assos’taki evimde yapılan aramada çıkan maddelerle ilgili olarak ise evde çalışan hizmetliyi aradım ve ‘Bunlar ne?’ diye sordum. Assos’taki evimde yaklaşık 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçede yoğun sinek olması nedeniyle lavanta ya da benzeri bitkilerin yapraklarının yakıldığını söyledi. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayının yakılması sonucu oluşan kalıntılardır.”

Saran, parmak izi tespiti istedi.

Saran, parmak izi tespiti istedi.

Saran, evinde bulunan kalıntı ve maddelerin uyuşturucu olmadığını savunsa da, incelemeye gönderilen numunelerin ilk testte pozitif çıkması üzerine bu durum kendisine soruldu.

Saran, iddialara şu yanıtı verdi: “Bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz. Biz Assos’taki villada çok fazla misafir ağırlarız, büyük davetler veririz. Bu davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos’ta kızımın düğününde 400’den fazla kişi vardı. Zaten bulunan maddeler evin içinde değil, bahçede ele geçirilmiştir. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda başka biri tarafından kullanılıp atılmışsa bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ediyorum.”

Saran, bu ifadeleriyle üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ela Rümeysa Cebeci'den "HD rüyalar gördüm" mesajı...

Ela Rümeysa Cebeci'den "HD rüyalar gördüm" mesajı...

Savcılık dosyasına giren dijital incelemelerde, bazı ses kayıtlarının da yer aldığı belirtildi. Kayıtlarda Sadettin Saran’ın Ela Rümeysa Cebeci’ye, “Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle agresif insanlar gibi böyle şeyler yapıyorsun. Ayarında bırak, her şeyi abartıyordu. Neyse Habertürk'te bir sürü insan çıkarıyormuş. Doğru mu?” dediği aktarıldı.

Cebeci’nin ise bu sözlere karşılık olarak, “Ama varya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum. Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet kelleleri alıyorlar. Bakalım neler olup bitecek ama sen de Kenan Tekdağ ile aranı düzelt lütfen. Bu benim için çok önemli, mutlu olurum bunu yaparsan” ifadelerini kullandığı kayıtlara yansıdı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
