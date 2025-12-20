Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile Mesajlaşmalarını "Şakalaşmaydı" Diyerek Kabul Etti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın yaklaşık üç saat süren ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İfadesinde Saran’a, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtları soruldu. Cebeci’ye ait olduğu belirtilen ve uyuşturucuya atıf içeren “Bahçeden topla getir bana” mesajlarının sorulması üzerine Saran, bu yazışmaların film repliklerinden alıntı, kendi aralarındaki espriler ve şaka amaçlı ifadeler olduğunu savundu.

Assos ve İstanbul’daki evlerinde ele geçirilen ve ilk incelemede pozitif çıkan uyuşturucu maddelerinin kendisine ait olmadığını öne süren Saran, söz konusu maddelerle ilgili parmak izi incelemesi yapılmasını talep etti.

Kaynak - Dilek Yaman