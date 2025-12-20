Bugün İfadesi Alınan Sadettin Saran, Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Saran'ın serbest kaldıktan sonra direkt olarak Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı maça geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Beko ile yurt dışı deplasmanında olan Saran'ın dün gece evinde arama yapıldı. Gece İstanbul'a gelen Saran, sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliye sarayına gitmişti.
Saran'ın uzun süren ifadesinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
İfade vermek için Milano'dan gece geç saatlerde dönen Saran, sabah adliyedeydi.
Adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
Ela Rümeysa Cebeci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
meali... uyuşturucu kullanıyor.. ve altı ayda bir kontrol olmak şartı ile(adlî kontrol bu).. ve kalmamak şartı ile (yurtdışı yasağı) serbest. bravo.. artık u... Devamını Gör
PAŞAM zaten yurtdışı yasağı vardı .
dün yasak kaldırıldı bugün tekrar yasak geldi 🤣
ve hemen yarın kongre kararı almalılar.. kulüp milli piyango bırakın bu toplumsal bir ayıp.. devlet bile buna irade koymalı.. milyonlarca çocuk genç kadın uy... Devamını Gör