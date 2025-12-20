onedio
Bugün İfadesi Alınan Sadettin Saran, Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı

20.12.2025 - 17:47

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Saran'ın serbest kaldıktan sonra direkt olarak Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı maça geçmesi bekleniyor. 

Fenerbahçe Beko ile yurt dışı deplasmanında olan Saran'ın dün gece evinde arama yapıldı. Gece İstanbul'a gelen Saran, sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliye sarayına gitmişti. 

Saran'ın uzun süren ifadesinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İfade vermek için Milano'dan gece geç saatlerde dönen Saran, sabah adliyedeydi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla şüpheli olarak ifadeye çağrılan, bu çerçevede evinde arama yapılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Transfer temasları için İtalya’nın Milano kentinde bulunan Saran, ifade vermek üzere Türkiye’ye döndü. Saran’ı taşıyan uçağın gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiği bildirildi.

Adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sabah saatlerinde savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Yaklaşık üç saat süren işlemlerin ardından ifadesi tamamlanan Saran, saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Buradaki yaklaşık 45 dakikalık işlemin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Savcılık kararını akşam saatlerinde açıkladı. Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedilirken, Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ela Rümeysa Cebeci hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, Ela Rümeysa Cebeci'nin ifadesine başvurmak için tekrar hapishaneden savcılığa getirildi.

