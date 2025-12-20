Bugün İfadesi Alınan Sadettin Saran, Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla şüpheli olarak ifadeye çağrılan, bu çerçevede evinde arama yapılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Transfer temasları için İtalya’nın Milano kentinde bulunan Saran, ifade vermek üzere Türkiye’ye döndü. Saran’ı taşıyan uçağın gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiği bildirildi.