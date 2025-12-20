onedio
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş Hakkında Yakalama Kararı

Dilara Şimşek
20.12.2025 - 16:49

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni açıklama geldi.

Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Üç kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.'

Öte yandan üç ismin yurt dışında olduğu belirlendi.

