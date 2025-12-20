onedio
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş'tan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
20.12.2025 - 12:19

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve tanık ifadeleriyle ağızları açık bırakan iddiaların hedefinde olan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Eski eşi Pınar Erbaş'ın ne tepki vereceği merak edilirken ilk açıklama geldi. Show TV Ana Haber'in sunucusu Pınar Erbaş sessizliğini bozdu. 19 Aralık Cuma günü Show Ana Haber'e neden çıkmadığı merak edilen Erbaş, 'Gücüm tükendi, takatim kalmadı' dedi.

Kariyerine Habertürk’te başlayan Pınar Erbaş, son yıllarda Show TV Ana Haber sunucusu olarak tanınıyor. Pınar Erbaş ve Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 yılında evlendi. Ancak çift evliliklerinden kısa süre sonra boşanma kararı aldı. 

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan ve bu nedenle Habertürk Genel Yayın Yönetmeni görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy hakkında pek çok iddia bulunuyor. 

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ve haber spikerleriyle yaşadığı ilişkiler tanık ifadeleriyle iddia edilirken eski eşi Pınar Erbaş’ın ne açıklama yapılacağı merak ediliyordu. 

Show TV Ana Haber’e 19 Aralık Cuma günü çıkmayan Erbaş’ın kanaldan kovulduğu iddia edilmişti. Erbaş, kanaldan kovulduğu iddialarını yalanladı ve X hesabından bir açıklama yaptı.

Spiker Pınar Erbaş'ın açıklaması şöyle:

'Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. 

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. 

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
