Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş'tan İlk Açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve tanık ifadeleriyle ağızları açık bırakan iddiaların hedefinde olan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Eski eşi Pınar Erbaş'ın ne tepki vereceği merak edilirken ilk açıklama geldi. Show TV Ana Haber'in sunucusu Pınar Erbaş sessizliğini bozdu. 19 Aralık Cuma günü Show Ana Haber'e neden çıkmadığı merak edilen Erbaş, 'Gücüm tükendi, takatim kalmadı' dedi.
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, Show TV'den kovuldu mu?
Pınar Erbaş ilk kez açıklama yaptı: "Gücüm tükendi."
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
