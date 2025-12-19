Ahmet Şık, Ela Rümeysa Cebeci ile Yaptığı Görüşmeyi Aktardı: "Bana Sadece Onu Sordular"
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Hakkında ek deliller olduğu belirtilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” iddiasıyla tutuklandı.
TİP milletvekili Ahmet Şık, Medyascope'ta Cebeci ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede konuştuğu konuları aktardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Şık, Ela Rümeysa Cebeci ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Şık, savcının Ela Rümeysa Cebeci’ye sadece Mehmet Akif Ersoy’u sorduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın