Ahmet Şık, Ela Rümeysa Cebeci ile Yaptığı Görüşmeyi Aktardı: "Bana Sadece Onu Sordular"

Ahmet Şık, Ela Rümeysa Cebeci ile Yaptığı Görüşmeyi Aktardı: "Bana Sadece Onu Sordular"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.12.2025 - 23:47

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk ve Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gitti. Hakkında ek deliller olduğu belirtilen Cebeci, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” iddiasıyla tutuklandı.

TİP milletvekili Ahmet Şık, Medyascope'ta Cebeci ile telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede konuştuğu konuları aktardı.

Kaynak - Medyascope

Ahmet Şık, Ela Rümeysa Cebeci ile yaptığı telefon konuşmasını anlattı.

Ahmet Şık, savcının Ela Rümeysa Cebeci’ye sadece Mehmet Akif Ersoy’u sorduğunu iddia etti.

Ahmet Şık, 'Ela Rümeysa Cebeci ile tutuklanmadan bir gece önce telefonda uzun uzun konuştum, iddiaları sordum' diyerek Cebeci'nin yanıtını paylaştı:

'Savcının kendisine, 'Ben senin uyuşturucu kullandığını biliyorum o konuda soru sormayacağım' dediğini, 3 buçuk saat süren görüşme boyunca sadece Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sorular yönelttiğini anlattı'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
