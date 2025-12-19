Meral Akşener Edilen Küfürler Sebebiyle Leyla Zana'yı Arayarak Destek Verdi
Eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursaspor taraftarlarının cinsiyetçi küfürlerine hedef olan Leyla Zana’yı telefonla arayarak destek mesajı verdi. Akşener’in görüşmede Zana’ya dayanışma duygularını ilettiği belirtildi.
Bursaspor ile Somaspor arasında oynanan karşılaşmada, bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olaya yönelik tepkiler de artarak devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfürlere tepkiler sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP'den edilen küfürlere kınama geldi.
Leyla Zana'ya bir destek de Meral Akşener'den geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın