Meral Akşener Edilen Küfürler Sebebiyle Leyla Zana'yı Arayarak Destek Verdi

Meral Akşener Edilen Küfürler Sebebiyle Leyla Zana'yı Arayarak Destek Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.12.2025 - 19:41

Eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursaspor taraftarlarının cinsiyetçi küfürlerine hedef olan Leyla Zana’yı telefonla arayarak destek mesajı verdi. Akşener’in görüşmede Zana’ya dayanışma duygularını ilettiği belirtildi.

Bursaspor ile Somaspor arasında oynanan karşılaşmada, bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olaya yönelik tepkiler de artarak devam ediyor.

Kaynak - T24/Ceren Bayar

Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfürlere tepkiler sürüyor.

Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfürlere tepkiler sürüyor.

16 Aralık tarihinde Bursaspor’un Somaspor ile karşı karşıya geldiği maçta, tribünlerdeki bir grup Bursaspor taraftarı Kürt kadın siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlar yapmıştı. Olay kamuoyunda geniş tepki toplarken, çok sayıda siyasetçi saldırıyı kınamış, Adalet Bakanlığı ise yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

MHP'den edilen küfürlere kınama geldi.

MHP'den edilen küfürlere kınama geldi.

Tribünlerdeki küfürlü tezahüratalara MHP'den tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulu'nda konu üzerine söz alarak şunları söyledi:

'Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişerdir ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta. '

Leyla Zana'ya bir destek de Meral Akşener'den geldi.

Leyla Zana'ya bir destek de Meral Akşener'den geldi.

t24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre Meral Akşener de Leyla Zana'yı arayanlar arasındaydı. 

Eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, Bursaspor taraftarlarının cinsiyetçi küfürlerine hedef olan Leyla Zana ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akşener’in, Zana’ya destek ve dayanışma mesajlarını ilettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, yaşananların ardından Akşener, Zana’yı arayarak maruz kaldığı saldırıya karşı dayanışma duygularını dile getirdi. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği öğrenildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
