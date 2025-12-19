Meral Akşener Edilen Küfürler Sebebiyle Leyla Zana'yı Arayarak Destek Verdi

Tribünlerdeki küfürlü tezahüratalara MHP'den tepki geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis Genel Kurulu'nda konu üzerine söz alarak şunları söyledi:

'Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. 1992 yılında, Leyla Zana'nın mensubu olduğunu HEP heyeti MHP'yi ve başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ziyaret etmişerdir ve bir rapor sunmuşlardı. O görüşmede başbuğumuz Leyla Zana'ya 'kızım' diye hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta. '