Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran İfadeye Çağrıldı: Evinde Arama Yapılıyor!

Dilara Şimşek
19.12.2025 - 18:32

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı iş insanı Sadettin Saran uyuşturucu dosyasından ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin basketbol maçı için yurt dışında olduğu bilinen Saran'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

twitter.com

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Fenerbahçe Başkanı Saran'ın evinde arama yapıldığı bildirildi. Gazeteci Muratcan Altuntoprak X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanı Sadettin Saran 'medyada uyuşturucu soruşturması' kapsamınsa 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 

Fenerbahçe’nin Basketbol maçı için yurt dışında bulunan Saran’ın evinde de arama yapılıyor. 

Saran’ın Fenerbahçe kafilesiyle birlikte bu akşam yurt dışından döneceği belirtiliyor.'

