Influencer Gibi Etkinlikler Yaparak Fuhuş Şebekesi Kuran Kişiler Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni dalgada ünlü isimler de gözaltına alındı. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da operasyonda gözaltına alınan kişilerdendi. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre bu operasyonla paralel şekilde ilerleyen yeni bir operasyonun yürütüldüğü öğrenildi. Influencer adı altında etkinlikler düzenleyerek fuhuş şebekesi kuran bir şebekenin izine rastlandı.
Operasyonda “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.
Dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Türedi'nin de Miss Antalya 2023 güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Aynı şekilde Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü’nün paylaşımları ise dikkat çekti.
