Influencer Gibi Etkinlikler Yaparak Fuhuş Şebekesi Kuran Kişiler Mercek Altında

Influencer Gibi Etkinlikler Yaparak Fuhuş Şebekesi Kuran Kişiler Mercek Altında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2025 - 13:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni dalgada ünlü isimler de gözaltına alındı. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da operasyonda gözaltına alınan kişilerdendi. Mynet'in ulaştığı bilgilere göre bu operasyonla paralel şekilde ilerleyen yeni bir operasyonun yürütüldüğü öğrenildi. Influencer adı altında etkinlikler düzenleyerek fuhuş şebekesi kuran bir şebekenin izine rastlandı.

Operasyonda “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Türedi'nin de Miss Antalya 2023 güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Aynı şekilde Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü’nün paylaşımları ise dikkat çekti.

Özel jetlerde, pahalı mekanlarda verdikleri pozlarla dikkat çeken bu isimler lüks hayatlarıyla savcılığın radarına girdi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
