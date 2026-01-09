Altın Kaçakçılığı Operasyonunda 3. Dalga: Ünlü Şirketlere Operasyon Yapıldı, Şirket Sahipleri Gözaltında!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.

Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Soruşturmada şüphelilere 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' , '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık', '1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet' suçlamaları yöneltiliyor.

Başsavcılık’tan açıklama: 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2025/227429 sayılı soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs hakkında, Suç Örgütüne Üye Olma, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından 09 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir.Bu kapsamda gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştır.'